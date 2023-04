Can Cadets : Le Mali vers une 3e étoile

Déjà vainqueur à deux reprises du trophée, le Mali participe à la présente édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tiendra du 29 avril au 19 mai. En Algérie, les Aiglonnets dirigés par l’ancien capitaine des Aigles, Soumaïla Coulibaly, visent une 3e étoile pour le Mali après les sacres de 2015 et 2017 au Niger et au Gabon.

C’est ce vendredi 29 avril que le coup d’envoi de la CAN-U17 Algérie 2023 sera donné. A la présente édition, ce sont 12 pays qui prennent part dont le Mali, double tenant du titre. Avec trois groupes constitués, les 12 nations ont été réparties pour se retrouver à 4 par groupes. Logé dans le groupe C, le Mali a hérité d’un autre double ancien vainqueur du tournoi à savoir le Cameroun en plus du Burkina (1 trophée) et du Soudan du Sud. A l’issue de la phase groupes, les deux premiers et les deux meilleurs deuxièmes de l’ensemble des groupes se qualifient pour les quarts de finale.

Décidés à survoler le continent, les Aiglonnets se sont âprement préparés pour le tournoi. En effet, après quelques jours de mise au vert à Bamako, l’équipe de Soumaïla Coulibay a passé un stage bloqué d’une dizaine de jours au Maroc pour s’acclimater et peaufiner les derniers réglages. En plus de l’acclimatation, les nôtres ont livré deux rencontres amicales contre leurs homologues marocains avant de rallier l’Algérie le mardi passé. Après avoir remporté la manche aller sur le score de 2 buts à 1, les Cadets maliens ont été défaits lors de leur seconde sortie amicale en s’inclinant par 1-0. Deux matchs qui ont sans doute donné des idées claires aux sélectionneurs sur la potentialité de son effectif à la veille d’un tournoi sur lequel il mise beaucoup.

À noter que le tournoi se déroulera du 29 avril au 19 mai en Algérie. Trois stades ont été choisis pour accueillir la compétition : le stade Nelson Mandela à Alger, le stade Chahid Hamlaoui à Constantine et le stade du 19 mai 1956 à Annaba.

L’autre enjeu de cette CAN est la qualification pour la Coupe du monde de la catégorie. En effet, les quatre demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA qui aura lieu au Pérou du 10 novembre au 2 décembre 2023.

Cissouma

Groupe A (Alger)

Algérie

Sénégal

Congo

Somalie

Groupe B (Constantine)

Nigeria

Maroc

Afrique du Sud

Zambie

Groupe C (Annaba)

Cameroun

Mali

Burkina Faso

Soudan du Sud

