CAN/Cameroun 2021 : Les Aigles du Mali logés dans le groupe F

Le tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Total-Energies), qui se déroulera du 09 janvier au 06 février 2021 au Cameroun, a eu lieu le mardi 17 août à Yaoundé. Les Aigles du Mali héritent du groupe F.

Les 24 Nations qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Total-Energies- Cameroun 2021) sont désormais fixées sur leurs sorts. Elles ont été réparties en 06 groupes comportant chacun 04 équipes. Qualifiés pour l’expédition camerounaise, les Aigles du Mali sont logés dans le groupe F où ils affronteront la Tunisie, la Mauritanie et la Gambie, qui participe pour la première fois à une CAN. Un groupe a priori facile pour les hommes du coach Mohamed Magassouba.

A part, la Tunisie qui n’est pas non plus une foudre de guerre et sans faire injure à la Mauritanie et à la Gambie, les Aigles doivent passer le premier tour sans coup férir. Surtout qu’en plus des 02 premiers de chaque groupe 04 des meilleurs 3e seront qualifiés pour les 08e de finale.

Les Autres groupes se composent comme suit :

Groupe A : le Cameroun, pays hôte de la compétition, le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap-Vert ;

Groupe B : le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée Conakry et le Malawi

Groupe C : le Maroc, le Ghana, les Iles Comores qui participent pour la première fois à une CAN et le Gabon

Groupe D : le Nigéria, l’Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau

Groupe E : l’Algérie, la Sierra-Leone, la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire.

Le tirage au sort laisse entrevoir une homogénéité entre les différents groupes. La compétition se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022 au Cameroun. Le match d’ouverture opposera les Lions Indomptables du Cameroun aux Etalons du Burkina Faso, le 09 janvier prochain.

NB : La CAN-Total-Energies devrait se jouer en 2021. Elle a été reportée en 2022 en raison de la pandémie de la Covid-19. Bien que se jouera en 2022, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de maintenir la CAN-Total-Energies2021.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

