Prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Côte d’Ivoire 2023 a eu lieu, le jeudi 12 octobre, à Abidjan. Le Mali est logé dans la poule E en compagnie de l’Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie, qu’il affrontera pour une nouvelle fois en phase de poule d’une CAN. Une poule largement à sa portée.

Les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Côte d’Ivoire 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, sont désormais fixées sur leur sort. Qualifié pour le rendez-vous ivoirien, le Mali a hérité de la poule E basée à Korogho à moins de 600 km de Bamako où il affrontera l’Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie. Une poule à la portée des Aigles du Mali qui, sauf tremblement de terre, ne doivent avoir aucune peine pour sortir de cette poule.

Le Mali doit toutefois se méfier des Aigles de Carthage de la Tunisie, qui n’est certes pas un épouvantail. Avec sa défense rugueuse, la Tunisie sera très difficile à jouer. C’est la 4e fois que maliens et tunisiens se retrouvent dans la même poule d’une CAN après 1994, 2019 et 2021. Le bilan des confrontations tourne en faveur du Mali avec deux victoires (1994 et 2021) et un match nul (2019). Toutefois les dernières rencontres entre les deux pays ont tourné à l’avantage de la Tunisie, qui s’était imposée face au Mali lors des matchs de barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 (1 but à 0 à Bamako pour la Tunisie et match nul vierge à Tunis).

L’Afrique du Sud et la Namibie vont faire figure de faire valoir. Les Bafana Bafana sont en pleine reconstruction. Ils peuvent tout de même s’appuyer sur l’expérience de leur coach belge Hugo Broos victorieux avec le Cameroun en 2017 pour bousculer la hiérarchie dans la poule. La Namibie qui revient à la CAN après quelques années d’absence va jouer le rôle d’arbitre. Du reste, la confrontation entre l’Afrique du Sud et la Namibie (un derby de l’Afrique australe) sera particulièrement suivie par les amateurs du football.

La 34e édition de la CAN est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays. C’est la 3e CAN avec 24 équipes en lice. Le match d’ouverture opposera la Côte d’Ivoire (pays hôte) à la Guinée-Bissau.

Le tirage au sort complet de la phase de groupes

Groupe A

Côte d’Ivoire (pays hôte)

Nigeria

Guinée Equatoriale

Guinée-Bissau

Groupe B

Egypte

Ghana

Cap-Vert

Mozambique

Groupe C

Sénégal

Cameroun

Guinée

Gambie

Groupe D

Algérie

Burkina Faso

Mauritanie

Angola

Groupe E

Tunisie

Mali

Afrique du Sud

Namibie

Groupe F

Maroc

République Démocratique du Congo

Zambie

Tanzanie

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

