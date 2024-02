Battus en quarts de finale de la Can 2023 par le pays organisateur de la compétition dans les ultimes secondes des prolongations (2-1), les Aigles du Mali semblaient avoir perdu le sens de la parole. Une semaine après la déconvenue, quelques-uns ont pris la parole pour s’excuser avant de se projeter sur l’avenir qu’ils voient radieux. Sponsor officiel de la Fédération, Orange-Mali a accompagné les Aigles au bout de leur parcours. En plus d’une centaine de millions offerts comme prime de qualification, l’opérateur leader de téléphonie au Mali était également constamment à Kabala lors des préparatifs afin d’aider Éric Sekou Chelle et ses hommes à effectuer une bonne mise au vert.

Réactions :

Amadou Haïdara (milieu de terrain)

« Mélancolique »

« Après quelques jours de mélancolie causée par cette élimination brutale de la Can, il nous incombe de demander pardon au peuple malien. Pardonnez-nous, c’est le seul mot qu’on puisse trouver face à cette douloureuse et violente situation. On comprend cette tristesse de nos supporters, de nos familles et de l’ensemble du peuple malien. Sachez qu’on a travaillé dur pour atteindre ce niveau et l’objectif pour nous était d’aller le plus loin possible dans cette compétition : remporter cette Can pour donner le sourire à nos chers compatriotes, de l’intérieur comme de l’extérieur. Maintenant il va falloir se relever, rebondir comme l’exige ce métier. On doit continuer à bosser davantage pour mieux aborder les prochaines échéances qui arrivent. A nous d’être à la hauteur pour donner à ce pays la place qu’il mérite. Il est de notre devoir de passer ce cap. »

Ibrahim Sissoko (attaquant Aigles)

« Revenir plus forts »

« Fier de porter ces couleurs et d’avoir fait partie de cette aventure malgré la déception et le scénario du match. Merci à tout le peuple pour tout le soutien. Nous reviendrons plus fort ».

Lassine Sinayoko (attaquant Aigles)

« Une équipe talentueuse, forte et unie »

« Nous savons que le chemin qui mène vers le succès peut être difficile, mais avec une équipe aussi talentueuse, forte et unie que la nôtre, je suis convaincu que nous atteindrons nos objectifs. Nous nous sommes battus jusqu’au bout et nous pouvons en être fiers. Même dans la défaite, nous avons représenté nos couleurs avec dignité et fierté et cela en dit long sur notre unité… ».

Sikou Niakhaté (défenseur Aigle)

« Une leçon »

« Pour ma première compétition internationale avec le Mali, ça a été un immense honneur pour moi. Nous ne sommes pas allés aussi loin que nous l’espérions, mais ce parcours n’est pas sans fierté. Chaque match, chaque minute passée sur le terrain a été une leçon. Un pas de plus vers un avenir prometteur pour notre équipe nationale… ».

Falaye Sacko (défenseur Aigles)

« Se relever en restant solidaires »

« Je voudrais m’excuser auprès de tous les Maliens qui sont peinés et en colère après cet échec et vous remercier pour votre soutien inconditionnel dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci infiniment de nous avoir donné cette force comme vous seuls savez le faire. On a tous donné ce qu’on a pu mais ce n’était pas assez. On est une famille. On gagne ensemble et on perd ensemble. On prend toute la responsabilité de cette déconvenue. Il faut maintenant digérer et repartir de l’avant en travaillant encore et encore pour atteindre nos objectifs et se relever en restant solidaires. Cette famille pétrie de qualités a les ressources mentales pour relever la tête et redonner le sourire au peuple malien, grand passionné de foot qui mérite plus que tout ce que nous lui avons donné jusqu’à présent. Merci à vous peuple malien. »

Néné Dorgelès (attaquant Aigles)

« Un lourd fardeau »

« Nous espérions mieux pour notre pays, le Mali, mais le football est ainsi. Et nous portons cette défaite comme un lourd fardeau. Malgré tout, nous sommes heureux et fiers de vous et du soutien inconditionnel que vous nous apportez. Merci infiniment à nos sœurs et frères. Nous allons continuer à travailler pour être plus forts et pour vous rendre fier également. »

Eric Sékou Chelle (sélectionneur Aigles)

« Très difficile à encaisser »

” On s’est un tout petit peu écroulé dans les dernières minutes. Sauf que l’arbitre nous a vraiment aidés. J’avais déjà prévenu que je souhaitais que le match ne se joue pas sur les faits de jeu. Dans les derniers moments, on est passé à cinq derrière pour contrer le jeu aérien de la Côte d’Ivoire. Je félicite mes joueurs. Cette génération mérite de gagner quelque chose. Il y a très peu d’équipes qui peuvent avoir un tel effectif. Pour le spectacle, ils sont nombreux qui ont pris du plaisir à regarder le match… pour nous sur le terrain ça été difficile. A 10 contre 11 on a manqué de ligne directrice dans le jeu…Je suis un mauvais perdant ce soir… J’aimerais voir un tel match à Bamako devant 50 spectateurs. Si Dieu me permet de rester à la tête de cette équipe, la Côte d’Ivoire sera un objectif pour moi ”

xxx

FINALE-CAN/CÔTE D’IVOIRE

La Côte d’Ivoire pour égaler le Nigeria qui vise un 4e titre

A l’issue des demi-finales disputées le mercredi, on connait l’affiche de la finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations. Le dernier bouquet du tournoi opposera le Nigeria au pays hôte, la Côte d’Ivoire dimanche au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe à Abidjan (20h GMT). Auparavant, le match pour la 3e place opposera l’Afrique du Sud à la R.D Congo, ce samedi 10 février à partir de 20h GMT.

Mercredi, le Nigeria a dominé l’Afrique du Sud dans les tirs au but 4-2 (1-1 à l’issue du temps réglementaire), tandis que la Côte d’Ivoire a pris le dessus sur la RD Congo 1-0. Dimanche prochain, Super Eagles et Eléphants se retrouveront donc pour la deuxième fois dans la compétition cette année. La dernière fois, c’était le 18 janvier dernier lors de la deuxième journée dans le groupe A.

Le Nigeria s’imposait 1-0 grâce à un penalty de William Troost-Ekong, mettant ainsi la Côte d’Ivoire en difficulté de qualification. La suite on la connait. Depuis, les deux équipes ont passé un à un les obstacles de leurs différents adversaires au second tour pour se hisser dans cette finale. Et ce sera sans nul doute un grand sommet. Le Nigeria court derrière un 4è titre africain depuis 2013, tandis que la Côte d’Ivoire compte bien rattraper son adversaire au palmarès de victoires en CAN (3 titres). Les Eléphants comptent 2 sacres et le dernier remonte à 2015 en Guinée Equatoriale.

Tous les regards sont donc tournés vers le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, ce dimanche, pour ce qui s’annonce comme une finale de feu car il y a revanche dans l’air et l’envie de confirmation après la confrontation des deux formations en matchs de groupes.

AC

CAN/CÔTE D’IVOIRE 2023 :

Quand Orange-Mali vous transporte en Côte d’Ivoire

Sponsor officiel du football malien, Orange-Mali n’est pas resté en marge de la célébration de la Can Côte d’Ivoire 2023 à laquelle les Aigles du Mali ont pris part. En effet, durant la compétition qui s’achève ce dimanche avec la finale opposant le pays hôte au Nigeria, l’opérateur de téléphonie a multiplié la tenue d’activités sportives et artistiques autour de l’évènement. Outre les traditionnels « Villages CAN » sur les deux rives de Bamako et dans plusieurs autres Régions du pays (Sikasso, Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Kati), pour recevoir les nombreux supporters devant des écrans géants installés pour la projection des matchs, le Liveroom de Orange-Mali a été également mis en place afin de permettre aux internautes de vivre le match comme s’ils y étaient. Cette 2e édition de Liveroom, après une première expérience réussie lors de la précédente Can, a permis à de nombreux fans et invités spéciaux de participer au direct sur la page Facebook d’Orange-Mali, d’intervenir lors des débats en ligne et de vivre les émotions des matchs ensemble. Le Liveroom a été animé par des animateurs sportifs de renom que sont Sy Solo et Daba Tounkara notamment lors des matchs du Mali, les quarts, demi-finales et la finale.A C.

Commentaires via Facebook :