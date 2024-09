CAN Juniors : La disette depuis 2019

Comme les deux précédentes éditions, le Mali manquera la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 20 ans. Avant même la fin du tournoi éliminatoire qu’abrite le Liberia, les Aiglons ont été éliminés de la course après une défaite et un match nul concédés dans la phase de groupes face au Sénégal et la Gambie. Une 3e élimination d’affilée pour le champion d’Afrique 2019.

Pour la 3e fois de suite, le Mali ne se qualifie pas à la Can Juniors. Vainqueur de l’édition 2019, le pays est absent de ce tournoi juvénile des footballeurs des moins de 20 ans depuis cette année-là et l’instauration du nouveau format qualificatif qui se joue désormais de façon zonale au lieu des confrontations à élimination directe en aller-retour entre les pays.

Faisant partie de la zone Ufoa-A, le Mali qui participait aux éliminatoires au Liberia a vu sa course s’arrêter en cours de route. Dans une poule à 3 équipes après le retrait de la Mauritanie, les Aiglons n’ont pas réussi à marquer le moindre but encore moins enregistrer la moindre victoire.

Auteurs d’un revers contre le Sénégal (2-0) et d’un match nul (0-0) concédé contre la Gambie en matchs de poules du tournoi Ufoa-A, qualificatif pour la prochaine Can U20, les nôtres ont été éliminés. La course à la qualification pour la prochaine édition de la Can Juniors a ainsi pris fin le dimanche pour les Aiglons. A noter qu’après le retrait de la Mauritanie, le Mali jouait dans une poule à trois équipes en compagnie du champion et du vice-champion en titre.

Zone championne d’Afrique en titre, Ufoa-A a droit à deux qualifiés pour la phase finale de la Can dont le pays hôte n’a pas encore été désigné. Ceux-ci (les qualifiés de l’Ufoa-A) seront donc le champion du tournoi ainsi que le vice-champion. A titre de rappel, le Sénégal est le champion d’Afrique U20 en titre après sa victoire sur la Gambie en 2023.

Alassane Cissouma

