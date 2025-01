Qualifiées pour la phase finale de la CAN «Maroc 2025» (21 décembre 2025-18 janvier 2026), les 24 sélections nationales connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort de l’épreuve a été effectué lundi dernier (27 janvier 2025) au théâtre Mohammed V de Rabat (Maroc) par les anciennes stars du foot africain, précisément Mustapha Hadji (Maroc), Serge Aurier (Côte d’Ivoire), Aliou Cissé (Sénégal) et Joseph Yobo (Nigeria).

Et on ne peut pas dire que le tirage au sort de la CAN «Maroc 2025» (21 décembre 2025-18 janvier 2026) a été clément pour le Mali tombé dans le même groupe (A) que le pays organisateur, la Zambie, et les Comores. Mais, les plus optimistes diront que le coup est jouable car, avec l’effectif dont il dispose, notre pays est capable de soutenir la rivalité avec n’importe quelle sélection nationale du continent.

Le plus important se jouera surtout au niveau de la préparation (surtout mentale) pour mieux aborder cette phase finale (21 décembre 2025-18 janvier 2026). L’erreur serait surtout de croire qu’il ne faut que se méfier des Lions de l’Atlas, demi-finalistes et 4e du dernier mondial. La Zambie n’a jamais été une équipe facile à affronter et les Comores ne cessent de monter en puissance dans le gotha du football africain.

Alphaly

RÉSULTATS DU TIRAGE

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie et Comores.

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe.

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda et Tanzanie.

Groupe D : Sénégal, R.D Congo, Bénin, Botswana.

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan.

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique

