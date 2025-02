Le tirage au sort a placé le Mali dans la poule A aux côtés du Maroc (pays organisateur), de la Zambie et des Comores. Passer au second tour, est déjà le principal défi pour les Aigles du Mali.

Ne pas surtout se louper durant cette compétition où le Mali est dans la peau du revanchard après sa déception ivoirienne. Sortis de la compétition par l’équipe ivoirienne alors que les Aigles du Mali avaient toutes les chances de passer pour les demies finales, joueurs de l’entraîneur Tom Saintfiet auront à cœur de prendre leur revanche sur l’histoire. Pour cela, il faudra passer au second tour dans un groupe A relativement à portée des Aigles si on analyse leurs performances ces dernières années. Il ne faut cependant pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu. Si le favori de ce groupe est bien évidemment le pays organisateur, le Maroc, le Mali devra cependant relever son niveau de jeu pour venir à bout d’équipes comme la Zambie et les Comores, deux équipes qui ne sont pas à cette phase finale de compétition par hasard et qui ne viendront pas pour faire de la figuration.

Si certains observateurs Maliens trouvent “un groupe abordable” pour les Aigles du Mali, il faudra être très humble et éviter de tomber dans le piège de la facilité. Tous les matchs se jouent comme une finale si nous voulons aller loin dans la compétition.

El hadj Tiemoko Traoré

