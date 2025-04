Dès la 2ème journée, au sein de la poule D composée du Mali, de la Côte d’Ivoire, de la Centrafrique et de l’Angola, les Aiglonnets ont validé leur ticket des quarts de finale après leur victoire vendredi face à la Centrafrique sur le score de 2-0. Cette consécration, leur ouvre également les portes du mondial 2025 de leur catégorie au Qatar.

Les protégés du Coach Adama Djefla Diallo sont qualifiés en quarts de finale de la Can U17 Maroc 2025 et occupe, en attendant, la 1ère place du Groupe D devant la Côte d’Ivoire. En effet, après la réussite de leur entrée en lice devant l’Angola sur le score de 2-1, Issa Tounkara et ses coéquipiers ont enchainé avec une 2ème victoire le vendredi dernier contre la Centrafrique.

A l’issue de ces deux sorties, soldées toutes par une victoire, le moins qu’on puisse dire est que les jeunes maliens sont sur une belle lancée avec une bonne gestion de la compétition. Toute chose qui contraste avec le visage qu’ils ont montré lors des préparatifs de cette compétition : 3 matchs, 2 défaites (contre le Burkina et la Tunisie) et 1 nul (contre le Burkina en match retour). Ce faisant, le sélectionneur Diallo pourra mettre à profit la 3ème sortie de son équipe ce lundi contre la Côte d’Ivoire pour régler certains automatismes, notamment en matière du jeu d’ensemble, de l’efficacité devant les buts et surtout du renforcement du mental. Ce, afin de pouvoir espérer sur une suite en apothéose des autres tours de la compétition. Surtout que d’ores et déjà certaines formations nationales à cette compétition ont montré leur capacité impressionnante en matière du jeu d’attaque (avec des scores fleuves infligés à leurs adversaires respectifs). En somme, le travail du coach Adama Djefla Diallo doit surtout se focaliser sur le renforcement du mental de ses poulains durant les 90 ou 120 minutes d’un match de compétition. L’espoir est permis qu’il tiendra compte de ces conseils comme cela fut le cas lors du match contre la Centrafrique, où il a eu le courage d’opérer un changement au niveau de la cage en remplaçant le gardien Lamine Sinaba (qui a fait une sortie hasardeuse ayant fait encaisser un but contre l’Angola) par son compère Ianis Sacko, crédité d’un match sans faute.

Enfin, pour leur 3ème et dernière sortie de matchs de poule, les Aiglonnets seront face à la Côte d’Ivoire aujourd’hui lundi, qui a été tenue en échec , vendredi, par l’Angola par le score de 0 but partout. Cela va peut-être donner l’occasion au coach Adama Djefla Diallo de faire reposer certains de ses ténors et donner un temps de jeu à d’autres, tout en préservant l’objectif primordial : réaliser un parcours honorable à la CAN. Pour cela, une victoire contre la Côte d’Ivoire, dans n’importe quelle compétition restera dans l’esprit du public sportif malien pour longtemps.

Mariam Sissoko

