Le Mali sera bien présent à la Coupe d’Afrique des nations U23, Egypte 2019. La sélection nationale a validé son ticket, en battant le Maroc 1-0, hier au stade Modibo Keïta, au compte du troisième et dernier tour des éliminatoires. L’unique but de la partie a été marqué en deuxième période par Aly Malé qui transformait, ainsi, un penalty provoqué par Ibrahim Kané (57è min). Au match aller qui s’était disputé à Marrakech, les protégés du sélectionneur Fanyeri Diarra avaient fait match nul 1-1, face à la sélection marocaine. Avec ce résultat, le capitaine Issouf Traoré et ses coéquipiers pouvaient se contenter d’un nul vierge pour la manche retour, mais les nôtres ont fait mieux, en s’imposant 1-0. Comme lors du premier acte dans le Royaume chérifien, les espoirs maliens ont encore dominé leurs adversaires, hier au stade Modibo Keïta et leur succès est logique et méritée.

Désormais, le sélectionneur Fanyeri Diarra et ses protégés ont le regard tourné vers la phase finale qui se déroulera du 8 au 22 octobre, en Egypte et qui regroupera 8 pays. Ce sera la deuxième participation de notre pays à la compétition, après la précédente édition qui s’était déroulée en 2015 au Sénégal (élimination en phase de poules). A l’instar du Mali, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Zambie, pour ne citer que ces quelques pays, se sont également qualifiés pour la phase finale et seront présents au pays des Pharaons. Cette troisième édition de la CAN U23 se disputera, deux mois après la 32è édition de la CAN (Coupe d’Afrique des nations) que l’Egypte a abritée et qui a été remportée par les Fennecs d’Algérie, face aux Lions de la Teranga du Sénégal (1-0).

Dans notre édition de demain, nous reviendrons plus en détails sur la qualification des Espoirs maliens et les réactions des acteurs.

Souleymane B. TOUNKARA

Mardi 10 septembre au stade Modibo Keïta

Mali–Maroc : 1-0

But de Aly Mallé (57è min)

L’équipe du Mali : Youssouf Koïta, Issouf Traoré (cap), Ibrahim Kané, Felix Kamaté, Siaka Bagayoko, Sambou Sissoko, Aliou Dieng, Bourama Doumbia, Aly Mallé, Sékou Koïta, Ibrahima Koné.

Entraîneur : Fanyeri Diarra