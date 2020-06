Championnat national : Bientôt la reprise?

Le Comité scientifique de la Covid-19 a donné son feu vert à la Fédération malienne de football qui envisage de reprendre ses activités en juillet, si elle obtient l’autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports

S’achemine-t-on vers la reprise du championnat national ? S’il est encore prématuré de répondre par l’affirmative, on peut s’autoriser à dire que la voie est désormais ouverte pour le retour des joueurs sur la pelouse. En effet, jeudi dernier, le Comité scientifique de la Covid-19 du Mali après analyse de la situation, a donné son feu vert à la Fédération malienne de football (Femafoot) pour la reprise de ses activités.

Il ne reste donc plus que l’autorisation du ministère de la Jeunesse et des Sports pour une reprise du championnat national. Le président de la Femafoot, Mamoudou Touré «Bavieux» affiche son optimisme. «Inch-Allah le football va bientôt reprendre ses droits. Ce sera dans le strict respect des règles sanitaires. Nous avons eu l’avis favorable des autorités sanitaires, il ne reste plus que le feu vert du département de la Jeunesse et des Sports pour redémarrer nos activités», a réagi le premier responsable de l’instance dirigeante du football national. Bavieux ajoutera : «Nous avons fait une projection entre début juillet et fin août. Si les conditions sanitaires le permettent, les compétitions débuteront en juillet pour s’achever début septembre».

Mais si le Comité scientifique pour la Covid-19 a donné son feu vert, il a également fait des recommandations que la Femafoot doit respecter à la lettre, avant de reprendre ses activités. Parmi ces recommandations on peut citer, entre autres, le renforcement des mesures de surveillance de la Covid-19 à travers des tests de dépistages réguliers des acteurs et officiels, la désinfection des sites de compétition, l’instauration des matches à huis clos, comme le font jusque-là tous les pays qui ont repris leur championnat. «Afin d’éviter que les regroupements soient source de propagation de la maladie, la fédération doit faire un test de dépistage de la Covid-19 à tous les acteurs (joueurs, encadrements) et officiels 72 heures avant la reprise du championnat.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :