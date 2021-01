Les Aigles locaux se sont qualifiés pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se déroule au Cameroun. Cela à l’issue de sa victoire aux tirs au but (5 à 4) sur la République du Congo.

Après 2016, le Mali est de nouveau qualifié pour les demi-finalesdu Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Cette qualification s’est faite au dépend de la République du Congo qui s’est incliné aux tirs au but (4 buts à 5). A l’issue du temps règlementaire et la prolongation, Aigles locaux et Diables rouges locaux étaient à zéro but partout.

Il a fallu donc recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce jeu, ce sont les hommes du coach Nouhoum Dianéqui ont été les plus adroits en marquant tous leurs tirs au but. A contrario du Congo qui n’a marqué que quatre puisque un des joueurs congolais raté son tir au but.

En revenant sur le déroulé de la rencontre, on peut dire que les Aigles locaux ont légèrement dominé le match même si les congolais se sont par moment révélés dangereux. Les coéquipiers de Djigui Diarra n’ont pas réussi à transformer les occasions qu’ils se sont procurées. Ce qui a toujours été le péché mignon de l’équipe.

En attendant le match de la demi-finale qui doit opposer le Mali au vainqueur de la rencontre entre la Guinée Conakry et le Rwanda, le sélectionneur et les membres de l’encadrement technique doivent intensifier le travail aux abords des 18 mètres.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

