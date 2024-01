Cheickna Demba, vice-président de l’union nationale des associations des supporters des aigles du Mali (UNASAM) : “Nous demandons aux joueurs de mouiller le maillot dans le plus grand fair-play” “J’invite tous nos supporters à respecter les lois ivoiriennes”

Dans une interview qu’il nous a accordée, le vice-président de l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (Unasam), Cheickna Demba, nous parle de la préparation de ses éléments avant de venir à Korhogo, les soutiens qu’ils ont reçus pour participer à la Can, les difficultés rencontrées à la frontière ivoirienne et son appel à l’endroit des joueurs et des supporters.

Aujourd’hui-Mali : Comment avez-vous préparé la participation de l’Unasam à la Can/Côte d’Ivoire-2023 ?

Cheickna Demba : Il y a 3 mois, nous nous sommes réunis au bureau national de l’Unasam pour parler de la participation de nos membres à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations/Côte d’Ivoire-2023. A l’issue de cette réunion, nous avons décidé de mettre nos éléments en répétition afin qu’ils soient en forme avant leur départ sur Korhogo.

En tant que responsables, nous avons effectué plusieurs démarches pour que nous puissions avoir de l’argent pour bien préparer le voyage, l’hébergement et la restauration de nos membres.

Est-ce que toutes les sections de l’Unasam sont représentées dans votre délégation ?

Oui, toutes les sections de notre organisation sont représentées dans la délégation. Nous avons demandé à toutes les sections régionales d’envoyer des éléments. En plus des régions, les éléments de Kita et de Ménaka sont avec nous ici à Korhogo. Aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est ensemble du Mali qui se retrouve au sein de l’Unasam. Il est important de rappeler que c’est grâce au président Amadou Toumani Touré (ATT) que l’Unasam a vu le jour en 2010. Ce jour-là, le général ATT nous avait demandé d’unir nos forces pour soutenir les Aigles et c’est ce que nous continuons de faire.

Avez-vous eu de soutiens de la part des Maliens pour participer à la Can 2023 ?

Effectivement, nous avons été soutenus par le département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a mis le stade Ouezzin Coulibaly à notre disposition afin que les éléments puissent répéter dans la tranquillité. C’est le lieu pour nous de le remercier pour ses multiples soutiens. En plus de cela, d’autres structures nous ont appuyés financièrement notamment la Fédération malienne de football, la société de téléphonie mobile Orange-Mali.

Pouvez-vous nous parler des difficultés que vous avez rencontrées à la frontière ?

D’abord, je profite de l’occasion pour remercier Son Excellence le colonel Assimi Goïta et son gouvernement, surtout son ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne pour tout ce qu’ils ont fait pour les supporters maliens. Avant le problème que nous avons eu au niveau de la frontière, le ministre Fomba était avec nous dans les bus à 6 h du matin pour la mise en route de notre délégation. Effectivement, nous avons eu de difficultés au niveau de la frontière ivoirienne parce que nous n’avions pas eu l’accès d’entrée sur le territoire ivoirienne à cause de problèmes administratifs.

Après avoir passé la nuit à la frontière, nous avons été surpris de voir le ministre Fomba avec nous afin d’essayer de débloquer la situation. Heureusement, avec son implication personnelle, il a pu avoir la solution avec les autorités ivoiriennes pour nous laisser rentrer.

Les supporters ont joué un rôle important dans la victoire des Aigles face à l’Afrique du Sud, lors de la première journée de la phase de poule. Alors, que comptez-vous pour pousser les Aigles à la victoire ?

Nous ferons plus lors des prochaines sorties des Aigles parce que nous sommes ici à Korhogo pour soutenir les joueurs. Nos supporters sont engagés à accompagner les Aigles jusqu’à la victoire. Je profite aussi de l’occasion pour remercier nos supporters pour tout ce qu’ils sont en train de faire pour le Mali. Ce sont des bénévoles, ils ne sont pas payés, mais ils font bien leur travail. Je lance un appel à tous les Maliens à s’unir dernière nos Aigles parce que le Mali à un seul drapeau et une seule équipe nationale.

Vous êtes à Korhogo depuis quelques jours, est-ce que votre délégation bien logée ?

C’est vrai que nous sommes un peu débordés, mais nous sommes très bien logés. Une fois à Korhogo, nous étions obligés de prendre plusieurs villas afin que nos éléments puissent être bien logés.

Pour cette campagne, nous avions prévu de voyager avec 250 supporters, mais nous nous sommes retrouvés avec près de 500 supporters. Déjà, tous les supporters dorment et mangent bien, je pense que c’est cela l’essentiel.

Avez-vous un mot à l’endroit des joueurs afin de les motiver plus ?

Je demande aux joueurs que nous sommes conscients des efforts qu’ils fournissent pour le Mali, mais nous leur demandons de redoubler l’effort.

Le président de la Transition Son Excellence le colonel Assimi Goïta et son ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la Fédération malienne de football ont fourni beaucoup d’effort pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Ils ont construit un hôtel 5 étoiles pour les joueurs, ils ont payé tous les primes des joueurs, je pense qu’ils doivent donner de la satisfaction aux Maliens.

En plus, je demande aux joueurs de mouiller le maillot et aux supporters d’animer dans le plus grand fair-play. La Côte d’Ivoire et le Mali sont le même pays. Je demande à tous les supporters des Aigles du Mali de respecter les lois ivoiriennes.

Propos recueillis par

Mahamadou Traoré

