Compétitions africaines des clubs de football : les représentants maliens éliminés dès la phase de poule

Battus respectivement en ligue des champions (0-1 par l’Espérance de Tunis) et en coupe de la Confédération africaine de football (2-0 par Stellenbosch football club), le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako sont éliminés des compétitions africaines de clubs dès la phase de poule. Une grosse désillusion pour le football malien.

Le Djoliba AC et le Stade malien ne verront pas les quarts de finale respectivement de la ligue des champions et de la coupe de la Confédération africaine de football. Comme lors de la 4e journée, les deux représentants maliens se sont tous inclinés ce dimanche lors de la 5e journée des matchs de poule. Les weekends se suivent et se ressemblent, alors, pour les deux grands clubs maliens.

En ligue des champions, le Djoliba AC à domicile s’est incliné, 1-0, devant l’Espérance Sportive de Tunis. Une défaite qui élimine les rouges de Bamako de la plus prestigieuse compétition africaine des clubs dès la phase poule. Avec deux points, les coéquipiers de Ousmane Diallo dit Senti, qui n’ont jusqu’ici marqué le moindre but, n’ont aucune chance de se qualifier pour les quarts de finale à une journée de la fin des matchs de poule.

Pour le 6e et dernière journée contre Pyramids FC d’Egypte, les poulains de Demba Mamadou Traoré doivent tout faire pour scorer afin de ne pas sortir de la compétition sans marquer de but. Après leur qualification historique à la phase poule de la ligue des Champions africaine, ce but, qui sera le premier but malien dans la compétition, va leur faire rentrer définitivement dans l’histoire du football malien.

A l’autre bout du continent africain, le Stade malien de Bamako en déplacement a été dominé par Stellenbosch football club, 2 buts à 0. Comme pour son éternel rival, le Djoliba AC, cette défaite élimine le Stade malien de la compétition. Avec 4 points, les blancs de Bamako voient leurs adversaires du soir filer en quart de finale avec 09 points. La 6e et dernière journée à domicile face au Lunda Sul d’Angola ne comptera que du beurre.

Les éliminations de deux clubs maliens traduisent le niveau actuel de notre football, qui demeure très faible. Le jeu produit par nos clubs reste très pauvre et décousu. Le manque de talents se fait sentir. Techniquement et tactiquement, nos joueurs ne sont pas compétitifs. Les responsables de clubs, des ligues et l’ensemble des acteurs doivent sortir des faux-fuyants et poser le diagnostic afin de repartir sur une bonne base. Tout le contraire ne fera qu’enfoncer notre sport roi dans l’abîme.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

