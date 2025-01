En 6e et dernière journée des matchs de poules des compétitions africaines de football, les deux représentants maliens se sont à nouveau inclinés. En ligue des Champions, le Djoliba AC en déplacement en Egypte a lourdement chuté samedi (6-0) face à Pyramids FC et le Stade malien à domicile en Coupe de la Confédération (CFA) n’a pas fait mieux dimanche, défait (0-1) par les modestes angolais de Lunda Sul.

Triste campagne africaine pour les clubs maliens. Le Djoliba AC et le Stade malien terminent dernier de leur poule respectivement en ligue des Champions et en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Éliminés depuis la 5e journée, les deux clubs de la capitale se sont tous inclinés lors de la 6e et dernière journée des phases. Les weekends se suivent et se ressemblent donc pour les deux grands clubs de la capitale.

En ligue des Champions, le Djoliba AC en déplacement samedi en Egypte a lourdement chuté (6-0) face à Pyramids. Avec deux points, les rouges, qui n’ont pas marqué le moindre but en six matchs, terminent bon dernier de la poule D. Les pensionnaires de Hérémakono, à leur décharge, participaient pour la première fois à la phase de poule de la prestigieuse compétition africaine des clubs. Un dur apprentissage donc. L’Espérance Sportive de Tunis (13 points) et Pyramids FC (13 points) sont qualifiés pour les quarts de finale tandis que Sagrada Esperança d’Angola avec 05 points qui termine à la 3e place et le Djoliba AC sont éliminés.

En coupe de la Confédération, le Stade malien à domicile se fait battre dimanche (0-1) par les modestes angolais de Lunda Sul, terminant ainsi à la 4e place B avec 04 points. Bien qu’éliminés depuis la 5e journée, cette contre-performance des blancs de Bamako constituent une grosse surprise. Les pensionnaires de Sotuba se font coiffer au poteau par leurs adversaires du soir qui les devance d’un point. Une place déshonorable pour ancien vainqueur de la même compétition. Les deux clubs sont du reste éliminés. La Renaissance sportive de Berkane (16 points) et Stellenbosch Football Club (09 points) sont qualifiés pour les quarts de finale.

Les éliminations des deux clubs maliens dès les phases de poule des compétitions africaines de football constituent une grosse désillusion pour le public sportif malien mais reflètent en même temps le niveau de notre football national, qui manque cruellement de talents. C’est aussi la conséquence de l’impréparation des clubs et du manque non seulement de vision des dirigeants sportifs (responsables de clubs, membres du bureau fédéral et ministère des sports) mais aussi de politique nationale claire. Aujourd’hui, il est temps de sortir de l’amateurisme et du pilotage à vue en pariant sur des projets sportifs gage de réussite et de succès.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :