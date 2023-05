Après avoir lancé un appel à candidature pour l’organisation de la Coupe du monde féminine 2027, la Fifa annonce avoir reçu quatre déclarations d’intérêt provenant d’associations membres de quatre confédérations différentes. Elle désignera le ou les pays hôte(s) le 17 mai 2024.

Après avoir invité toutes ses associations membres à exprimer leur intérêt quant au dépôt d’une candidature pour l’organisation de la compétition finale de la Coupe du monde féminine de la Fifa 2027, l’instance dirigeante du football mondial annonce avoir reçu quatre déclarations d’intérêt. Il s’agit de la Fédération allemande de football, la Fédération néerlandaise de football et Union royale belge des sociétés de football-association (déclaration d’intérêt conjointe), la Fédération brésilienne de football, Fédération de football des Etats-Unis et Fédération mexicaine de football (déclaration d’intérêt conjointe), Fédération sud-africaine de football

“Les déclarations d’intérêts reçues représentent quatre confédérations (Caf, Concacaf, Conmebol et Uefa) tandis que les deux autres (AFC et OFC) organiseront cette année la Coupe du monde féminine de la Fifa. Ce niveau de participation confirme l’attrait mondial de cette compétition. La Fifa enverra prochainement l’accord de candidature – un document garantissant le respect des principes clés de la procédure de candidature – aux associations membres intéressées, qui auront jusqu’au 19 mai 2023 pour le renvoyer et ainsi confirmer leur participation à la procédure“, précise la Fifa.

“Nous sommes très heureux d’avoir reçu ces déclarations d’intérêt, notamment car elles proviennent d’associations membres issues de quatre confédérations différentes et qui possèdent toutes une riche tradition footballistique, ce qui confirme la grande popularité du football féminin partout dans le monde”, a déclaré Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa : “Toutes les associations membres peuvent d’ores et déjà s’attendre à la procédure de candidature la plus exhaustive de l’histoire de la Coupe du monde féminine de la Fifa“.

Le 17 mai 2024, le congrès de la Fifa désignera le ou les pays hôte(s) dans le cadre d’un vote public.

