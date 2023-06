« Après avoir reçu plusieurs allégations en juin 2021 de harcèlement sexuel systémique au sein de la Fédération malienne de basketball (FMBB), la Fédération Internationale ​​a travaillé en étroite collaboration au Mali avec divers partenaires et parties prenantes locaux et internationaux pour établir un environnement sportif qui protège l’intégrité et la sécurité de jeunes basketteurs », écrit la FIBA dans un communiqué.

Suite aux allégations découvertes et vérifiées de manière indépendante à l’été 2021, la FIBA ​​a ouvert une procédure disciplinaire contre dix personnes, dont plusieurs entraîneurs et officiels de la FMBB. Après avoir émis des suspensions provisoires jusqu’à la conclusion de ces procédures, la FIBA ​​a imposé les sanctions suivantes :

Amadou Bamba (ancien entraîneur de l’équipe nationale du Mali) : suspension à vie de l’exercice d’une fonction ou de la participation à toute activité de la FIBA ​​ou liée à la FIBA, en plus d’une amende de 80 000 CHF.

Harouna Maiga (ancien président de la FMBB): suspension de huit ans de l’exercice d’une fonction ou de la participation à toute activité de la FIBA ​​ou liée à la FIBA, en plus d’une amende de 20 000 CHF.

Seydou Maiga (ancien secrétaire général de la FMBB): suspension de six ans de l’exercice d’une fonction ou de la participation à toute activité de la FIBA ​​ou liée à la FIBA, en plus d’une amende de 10 000 CHF.

Amadou Traoré (ancien 1er vice-président de la FMBB) : suspension de quatre ans de l’exercice d’une fonction ou de la participation à toute activité de la FIBA ​​ou liée à la FIBA, en plus d’une amende de 5 000 CHF.

Fatoumata Diallo (ancienne entraîneure adjointe de l’équipe nationale du Mali) : suspension de deux ans de l’exercice d’une fonction ou de la participation à toute activité de la FIBA ​​ou liée à la FIBA.

Dans le cadre des sanctions, les parties sont tenues de suivre une formation de protection approuvée par la FIBA ​​avant l’expiration de la sanction et comme condition préalable à leur retour à la FIBA ​​ou à des activités liées à la FIBA.

