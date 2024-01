Élection de la MisS ORTM 2024 : La phase finale prévue le 23 février au CICB

Le secrétaire général du comité syndical de l’ORTM, Abdoulaye Kassogué, a animé, le mardi 23 janvier 2024, dans la cantine de la structure, une conférence de presse pour annoncer les couleurs des “Nuits ORTM” placées sous le thème : “Soutenons l’Armée pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali traduit la volonté d’une nation tout entière à s’unir, à se réconcilier et à faire face à son développement”. Il avait à ses côtés plusieurs responsables syndicaux.

Selon le conférencier, les “Nuits de l’ORTM” représentent presqu’une “tradition événementielle” étroitement liée à l’évolution du contexte national de notre pays. Et d’ajouter qu’une véritable campagne de sensibilisation se greffe autour de l’organisation de chaque édition. “Ce mécanisme contribue au renforcement de la communication institutionnelle d’une part, s’attèle d’autre part à la valorisation du patrimoine artistique et culturel et à la promotion de la diversité culturelle du Mali”, a-t-il renchéri.

A ses dires, de la “RTM”, l’ancêtre de l’ORTM, plusieurs générations de citoyens Maliens ont connu les “Nuits de l’ORTM” à travers sa forte puissance médiatique qui donne l’occasion aux pouvoirs publics, la société civile et aux médias, un espace de retrouvailles et de partage autour des questions préoccupantes de la Nation. Au regard du contexte national de notre pays dominé par de nombreux défis à relever, dira-t-il, l’élection Miss ORTM 2024 précédée par la phase régionale et celle du district de Bamako, rend un hommage méritant à l’Armée, appuie la consolidation de la cohésion sociale et s’inscrit dans la dynamique du processus de stabilisation intégrale du Mali. Il s’agit, selon lui, dans une large mesure, de saluer les efforts déployés par les autorités de la Transition, le gouvernement et les FAMa, en vue de parvenir à l’intégrité totale de notre territoire, assurer la libre circulation des personnes et des biens, la relance du développement.

A l’en croire, cette mission régalienne, inhérente à tout Etat souverain, est au cœur de tous les aspects de la vie nationale. Il ajoutera que riche de sa diversité humaine légendaire, le Mali dispose de réelles potentialités artistiques et culturelles qui font de lui, l’une des plaques tournantes du rayonnement de la culture africaine ainsi que le passé historique prestigieux du pays, foyer des grands royaumes et empires, sa culture et sa position géographique privilégiées au cœur de l’Afrique occidentale ont largement contribué à la richesse et à la diversité socioculturelle malienne. A en croire le conférencier, le peuple malien à l’initiative de la Transition s’est engagé dans un vaste processus de dialogue social. En effet, les Assises nationales de refondation organisées d’abord à l’échelle communale, puis dans la capitale, et enfin à l’échelle nationale, ont permis de formuler un grand nombre de recommandations en vue des réformes destinées à remédier à la crise. Pour finir, il dira que les recommandations issues de ces assises représentent les ambitions de tout un peuple nourri par la volonté de s’unir et de se réconcilier pour faire face à son développement.

Notons que le concours des régions est prévu du 15 au 15 février 2024, celui de Bamako pour le 9 février 2024 dans le jardin de l’hôtel de l’Amitié à l’issue du casting qui se tiendra le 5 février 2024 dans la cantine de l’ORTM.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :