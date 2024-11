Eliminatoires Can 2025 : Ultimes journées décisives

Avec les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football prévues lors de cette trêve internationale (entre le 13 et le 20 novembre), les équipes disputent les deux ultimes journées décisives pour la qualification à la prochaine Can prévue au Maroc. Deuxième à égalité de points (8) avec le Mozambique, alors que les deux pays se croisent ce vendredi à Maputo (16 h GMT), le Mali tentera de valider son ticket face à son hôte du jour tandis que la Guinée-Bissau (4 points) cherchera à garder ses chances de qualification en affrontant l’Eswatini, déjà éliminé avec 1 point. Avec Cafonline.com, voici le point sur les autres groupes. Dans certains groupes, les deux tickets en jeu ont été déjà compostés.

Groupe A : Tunisie (7), Comores (6), Gambie (5), Madagascar (2)

La Tunisie maintient sa première place dans le Groupe A. De son côté, la Gambie, qui rencontre une équipe comorienne en pleine forme, continue de prétendre à la qualification, tandis que Madagascar reste la seule équipe sans succès.

Groupe B : Maroc (12), Gabon (7), République centrafricaine (3), Lesotho (1)

Le Maroc a effectué un parcours idéal en remportant ses quatre matches, n’ayant encaissé qu’un seul but. Ils souhaitent continuer sur cette lancée face au Gabon, qui se classe deuxième du groupe. La République centrafricaine cherchera à réaliser une deuxième victoire consécutive face au Lesotho, après avoir largement dominé leur dernier match. Ce duel est essentiel pour la RCA dans l’optique d’une qualification.

Groupe C : Egypte (12), Botswana (6), Cap-Vert (3), Mauritanie (3)

L’Égypte a surpassé le Groupe C en s’imposant avec quatre victoires remarquables. Déjà qualifiés, les Pharaons vont croiser le fer avec un Botswana sûr de lui, prêt à relever un défi de taille, car ils aspirent également à se qualifier. Le Cap-Vert et la Mauritanie sont à égalité avec trois points et ne doivent commettre aucune erreur s’ils aspirent à atteindre la phase finale.

Groupe D : Nigeria (10), Bénin (6), Rwanda (5), Libye (1)

Le Nigeria domine toujours le Groupe D grâce à de solides performances, n’ayant encaissé aucun but. Le Bénin, en seconde position, précède le Rwanda, qui est troisième d’un point. Lors de la cinquième journée, le match contre le Bénin représente une belle opportunité pour les Super Eagles de sécuriser leur qualification pour la finale, tandis que la Libye cherche à obtenir sa première victoire face au Rwanda.

Groupe E : Algérie (12), Guinée équatoriale (7), Togo (2), Liberia (1)

Avec quatre victoires à son actif, l’Algérie se distingue en dominant le Groupe E. Les Fennecs devront cependant faire face à la Guinée équatoriale, qui tente de consolider sa place de dauphin. Pendant ce temps, le Togo se retrouve sous pression en jouant contre le Liberia.

Groupe F : Angola (12), Soudan (7), Ghana (2), Niger (1)

Déjà qualifiée, l’Angola domine largement le Groupe F avec un parcours impeccable et cherche à étendre sa série de succès face à un Ghana en difficulté. Le Soudan pourrait consolider sa position de deuxième en jouant contre le Niger, dernier du groupe.

Groupe G : Côte d’Ivoire (9), Zambie (7), Sierra Leone (4), Tchad (2)

Les Eléphants sont en tête du Groupe G avec trois victoires en quatre rencontres. Ils vont affronter la Zambie, qui accuse un retard de deux points, dans un match crucial. De leur côté, le Tchad et la Sierra Leone s’affronteront pour conserver leurs espoirs de qualification.

Groupe H : RD Congo (12), Guinée (6), Tanzanie (4), Éthiopie (1)

La RD Congo a dominé le Groupe H avec quatre victoires, mais la Guinée représente un défi de taille alors qu’elle cherche à se rapprocher de la qualification. L’Éthiopie et la Tanzanie ont un besoin urgent de points et comptent sur leur rencontre de la cinquième journée pour rester dans la course.

Groupe J: Cameroun (10), Zimbabwe (8), Kenya (4), Namibie (0)

Le Cameroun domine le Groupe J, illustrant la puissance des Lions Indomptables dans cette compétition, tandis que le Zimbabwe occupe la deuxième place. La Namibie, qui avait atteint la phase finale lors de la dernière édition en Côte d’Ivoire, ne parviendra pas à renouveler cet exploit après avoir perdu tous ses quatre matchs. Le Kenya est toujours en lice, mais doit s’imposer contre le Zimbabwe lors de la cinquième journée, sinon ce dernier se qualifiera.

Groupe K : Ouganda (10), Afrique du Sud (8), Congo (4), Soudan du Sud (0)

L’Ouganda et l’Afrique du Sud s’affronteront dans une rencontre décisive, où le vainqueur se qualifiera pour la phase finale, tandis qu’un match nul serait suffisant pour les Cranes. De leur côté, le Congo espère vaincre le Soudan du Sud, déjà éliminé, afin de préserver ses chances de qualification.

Groupe L : Burkina Faso (10), Sénégal (10), Burundi (3), Malawi (0)

Le Burkina Faso et le Sénégal dominent le Groupe L, ayant déjà sécurisé leur place en phase finale. Ces deux équipes s’affronteront pour terminer les qualifications en beauté et tenter de s’emparer de la première place du groupe. Pendant ce temps, le Burundi et le Malawi joueront pour la fierté.

Alassane Cissouma

