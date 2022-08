Exempté du premier tour, le Mali entame les éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) par un déplacement ce dimanche 28 août en Sierra Leone pour le compte du match allé du 2e tour.

Après le Cameroun, la prochaine édition du Chan se déroulera en Algérie en 2023. En attendant cette date, les éliminatoires se poursuivent à travers tout le continent. Après le premier tour, on entame le second ce week-end avec les matches allé. A cette occasion, les Aigles locaux du Mali seront en déplacement ce dimanche en Sierra Leone. Vice-champion sortant, le sélectionneur Nouhoum Diané a bien préparé cette double confrontation avec la Sierra Leone qui a éliminé le Cap Vert au premier tour. En effet, au cours des préparatifs, Diané a multiplié des rencontres amicales locales et internationales notamment contre la Mauritanie (2 fois) et la Guinée. A Nouakchott, les Aigles locaux se sont inclinés 1-0 avant d’accrocher leur adversaire 1-1 tandis qu’à Bamako ils ont fait 0-0 contre le Syli de Guinée.

C’est à l’issue de cette longue série de matches tests que le technicien malien a dévoilé, le mercredi 24 août, une liste de 23 joueurs pour les deux matches éliminatoires à venir. Sur cette liste de 23 joueurs sur une présélection de 50, l’on retrouve des vieux briscards du précédent CHAN qui a vu le Mali finir sur la 2e marche du podium. Parmi ces joueurs l’on peut citer entre autres : Makan Samabally et Ibrahima Sidibé de l’AS Real. Mais en revanche, l’équipe sera privée des services des champions du Mali que sont: Aboubacar Diarra et Siaka Bagayoko « Chato » pour des raisons contractuelles.

Opposé à la Sierra Leone ce dimanche, le Mali recevra la même adversaire le 3 septembre pour le compte du match retour.

Alassane

La liste des 23 Aigles sélectionnés

Gardiens (3) :

Germain Berthé (AS Real), Youssouf Koita (Djoliba), Aboubacar Doumbia (AFE)

Défenseurs (08)

Ousmane Diallo (Djoliba AC), Dramane Traoré (Onze Créateurs), Souleymane Coulibaly (AS Real), Sekou Diarra (Djoliba AC), Mohamed Camara (AS Real), Mahamadou Camara (Yeelen Olympique), Barou Sanogo (Djoliba AC), Emile Koné (AS Real)

Milieux (07)

Aly Dessé Sissoko (Stade Malien), Fady Coulibaly (Djoliba AC), Makan Samabaly (AS Real), Oumar Camara (Djoliba AC), Nankoma Keita (Djoliba AC), Sekou Konaté (Stade Malien), Ibrouhima Sidibé (AS Real),

Attaquants (05)

Moussa Diallo (LCBA), Djibril Coulibaly (Djoliba AC), Ousmane Kamissoko (AS Real), Hamidou Sinayoko (Djoliba AC), Moctar Cissé (US Bougouni)

