En 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football, le Mali à domicile s’est incliné, jeudi, devant le Ghana par 2 buts à 1 au stade du 26 mars de Bamako. Une défaite qui voit les Aigles perdre la 2e place du groupe au profit de leurs adversaires du soir.

C’est un coup parfait réalisé par les Blacks Stars du Ghana à Bamako et douche froide pour le public sportif malien sorti en grand nombre pour supporter les Aigles. Menés au score juste avant la mi-temps, les coéquipiers de Mohamed Koudous ont réussi à s’imposer devant Amadou Haïdara dit Doudou et ses partenaires méconnaissables en seconde période en marquant à la 58e et 94e minute. Mohamed Camara dit Tchamatié et ses camarades ont manqué de rythme face à une équipe ghanéenne venue à Bamako pour faire un résultat. C’est pourquoi, Jordan Ayew et ses coéquipiers n’ont jamais paniqué même après avoir encaissé le premier but.

Très fébriles en défense, comme très souvent, les poulains du coach Eric Sékou Chelle ont multiplié des approximations et des erreurs individuelles, qui ont été judicieusement exploitées par l’équipe adverse. Le Mali a encaissé les deux buts à la suite d’erreurs individuelles de ses défenseurs. L’équipe ghanéenne était pourtant prenable. Mais, il fallait pour cela faire preuve d’engagement, de détermination et de vice. Ce qui a manqué aux Aigles.

Comme contre la défaite contre la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ont fait preuve de fébrilité mentale. C’est aussi la preuve qu’on n’a pas suffisamment tiré les leçons de notre élimination en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Comme toujours, on a préféré chercher un bouc-émissaire pour se faire bonne conscience. Et le tour est joué sachant pertinemment que cela a des limites. Sinon comment comprendre que l’équipe malienne se fait avoir exactement de la même façon que contre le Côté d’Ivoire ? Cela n’est pas normal.

Victoire impérative

Les changements effectués par le coach, loin de renforcer l’équipe l’ont affaibli en la désarticulent. Les rentrants n’ont pas pu insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe. Ce qui engage la responsabilité des joueurs, qui ont donné l’impression de ne pas être concernés par la rencontre. Tout le contraire du Ghana où les changements ont renforcé l’équipe. C’est d’ailleurs un joueur sorti du banc, en l’occurrence Jordan Ayew, le frère de l’autre, qui a inscrit le but victorieux.

Cette défaite contre le Ghana témoigne de l’incapacité des Aigles à franchir un palier supérieur. On ne cessera jamais de le dire, la génération de Hamary Traoré, bien que talentueuse, a comme toujours manqué de supplément d’âme et de vices. Ce qui fait qu’elle n’a jusqu’ici jamais gagné face à des grandes Nations de football africaines. La victoire contre le Nigéria en mars en match amical était un trompe-l’œil.

Avec cette défaite, les Aigles se font doubler par leurs adversaires du soir et occupent désormais la 3e place en attendant la confrontation entre Madagascar et les Iles Comores. Pour la 4e journée du groupe I, les Aigles vont affronter mardi Madagascar en Afrique du Sud. Amadou Haïdara et ses coéquipiers doivent impérativement remporter la victoire s’ils ne veulent pas être distancés au classement et compromettre leur qualification en coupe du monde de football dès cette 4e journée.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

