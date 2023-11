Éliminatoires de la Coupe du monde de Football: le Mali réussi son entrée en lice en s’imposant 3 buts à 1 face au Tchad

Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football, qui va se dérouler aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Mali a battu, ce vendredi 17 novembre, le Tchad par 3 buts à 1 au stade du 26 mars de Bamako.

Une belle entrée en lice pour les Aigles du Mali. Pour le compte du premier match des éliminatoires du Mondial 2026, qui se déroulera aux Etats Unis, au Canada et au Mexique, le Mali s’est imposé 3 buts à 1 face au Tchad, ce vendredi à Bamako. Pourtant, le match n’a pas été aussi simple pour les coéquipiers de Mohamed Camara dit Tchamatié comme le laisse transparaître le score.

Après avoir menés au score à la 45e minute par Kamory Doumbia, les Aigles ont été rejoints par les Sao tchadiens à la 53e minute. Mouandilmadji profite d’une erreur du capitaine Hamary Traoré pour battre le portier Diawara. Un but partout. Le match s’anime. Les visiteurs mettent en place un bloc defensif bas qui empêche les Aigles de développer leur jeu.

Une situation qui a poussé le coach Éric Sékou Chell à insuffler du sang neuf à son équipe en procedant à des changements. Surtout que l’animation offensive des Aigles n’était pas à la hauteur et pêchait beaucoup par maladresse. Les entrées de Moussa Doumbia, Youssouf Niakaté et Ibrahima Sissoko vont donner plus de tonus au jeu des Aigles. Ce se sont d’ailleurs les deux derniers joueurs cités qui vont réussir à aggraver le score respectivement aux 77e et 81e minutes. Malgré leur volontarisme, les Sao tchadiens ne reviendront plus dans cette rencontre. C’est sur ce score de 3 buts à 1 que l’arbitre sifflent la fin de la rencontre.

A noter que le Mali est logé dans le

Groupe I en compagnie du Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores et du Tchad. Les autres résultats ont donné les résultats suivants: le Ghana a battu Madagascar 1 but à 0, les Îles Comores sont venus à bout de la Centrafrique par 3 buts à 2. Lors de la 2e journée qui se disputera le lundi 20 novembre, le Mali va affronter la République Centrafricaine à Bamako. Un match qui devrait normalement se jouer à Bangui. Mais faute de stade centrafricain homologué par la CAF, il se jouera au stade du 26 mars.

Neuf équipes africaines sont assurées de participer à la prochaine Coupe du monde où 48 pays participeront pour la première fois de l’histoire. Une autre participera au tournoi de barrage de la FIFA.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

