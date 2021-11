Le Mali en déplacement à Kigali a battu le jeudi 10 novembre le Rwanda 3 buts à 0 dans un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Les Aigles obtiennent ainsi leur ticket pour les matchs de barrage qui se joueront en mars 2022.

Le Mali est qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 (zone Afrique). Une qualification acquise à la suite de sa victoire sur le Rwanda 3 buts à 0 combiné au match nul un but partout entre l’Ouganda et le Kenya.

Avec 13 points en 5 matchs (4 victoires et match nul), les Aigles ne peuvent plus être rejoint quelque soit l’issue de la rencontre de la 6e journée contre l’Ouganda le dimanche prochain à Agadir au Maroc. Cette rencontre ne sera qu’une formalité pour les Aigles. Le sélectionneur peut désormais profiter pour essayer de nouveaux joueurs. Le Mali et la Tunisie sont les seuls pays qui n’ont jusqu’ici pas encaissé le moindre but.

Les dix premiers de chaque groupe se retrouvent pour les matchs de barrage qui désignera les 05 représentants du continent africain à la coupe du Monde en 2022 au Qatar. Le tirage au sort est prévu pour le 18 décembre. Les 05 pays les mieux classés dans le classement FIFA (Sénégal, Maroc, Tunisie, Nigeria et Algérie) en cas de qualification ne peuvent pas se rencontrer et auront l’avantage aussi de recevoir au match retour.

Si tous se qualifient, le Mali pourrait rencontrer l’un d’entre eux pour une confrontation en match aller-retour au mois de mars prochain. Le vainqueur de la rencontre sera qualifié pour la coupe du monde Qatar 2022.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :