L’équipe nationale U17 du Mali a participé à la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie disputée en Algérie. A l’issue de la compétition, les Aiglonnets ont terminé à la 4e place avec comme cerise sur le gâteau la qualification à la Coupe du monde Cadets.

Après cette performance non négligeable, le Comité exécutif de la Fémafoot a tenu à adresser ses vives félicitations à toute la délégation ayant représenté le pays au tournoi. Par ailleurs, le C.E de la Fémafoot a encouragé les joueurs et l’encadrement pour la prestation satisfaisante à quelques mois du coup d’envoi du Mondial auquel l’équipe est qualifiée après avoir atteint les demi-finales.

En retenant du positif de la prestation de l’équipe, la Fémafoot garde espoir que des enseignements seront tirés de ce qui n’a pas correctement marché. “En vous demandant de rester soudés et concentrés sur la suite dont la Coupe du monde, nous vous exhortons à humblement retenir que l’échec prépare le succès, la chute n’est pas l’échec, l’échec c’est de rester là où on est tombé. Au regard de votre engagement et la qualité du football produit, nous osons espérer qu’avec quelques réglages la suite sera largement meilleure” a signé le secrétaire général dans une lettre adressée à la délégation malienne ayant pris part à la CAN Cadets.

