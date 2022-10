Après des mois de rumeurs de départs et d’envies d’ailleurs et un Kylian Mbappé qui a longtemps laissé planer le doute, ce dernier a finalement prolongé au PSG, délaissant le Real Madrid qui le convoitait tant.

Avec une prolongation active de deux ans (plus une en option, activable par le joueur), les rumeurs de transferts reprennent déjà, puisqu'il n'aura déjà plus qu'un an de contrat cet été, et qu'il pourrait partir libre en 2024… Pas bien face à Reims (0-0) le week-end dernier, Mbappé n'a pas régalé. Annoncé malade par Galtier, il a tout de même disputé toute la rencontre mais n'a pas réalisé une grande partie et a semblé agacé par ses partenaires, jouant beaucoup trop en solitaire.

Le journal Marca, repris par des médias français et internationaux, a lancé une bombe ce mardi. Mbappé ne serait plus bien au PSG, regretterait son choix et voudrait quitter le club de la capitale française… Alors qu’il avait signé un contrat record en mai dernier, il voudrait déjà abandonner ce dernier et changer d’air. Le Real Madrid semble tout de suite être la piste privilégiée, mais Liverpool semble également sur les rangs.

En attendant une réaction de ce dernier ou de l’un de ses proches concernant ces rumeurs, un gros match attend Mbappé et son club ce week-end avec le Classico contre Marseille. Il va falloir mettre toutes ces histoires de côté, et se concentrer sur le sportif, puisque c’est un match à ne pas perdre pour les supporters. Rendez-vous dimanche soir à 20h45 pour suivre la rencontre !

