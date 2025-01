A une journée de la fin de la phase de ligue de Ligue européenne des champions, la compétition est déjà terminée pour plusieurs footballeurs maliens à la suite de l’élimination de leur club. A ce stade, seuls Liverpool et le FC Barcelone sont qualifiés pour les 8es de finale sur les 36 clubs engagés.

L’avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions s’est disputée en milieu de semaine passée. A une journée de la fin de cette première étape du nouveau format de la compétition, le verdict commence à tomber pour quelques clubs quant à l’élimination et la qualification pour les 8es de finale sans avoir besoin de passer par les barrages. Au premier rang des heureux, figurent Liverpool et le FC Barcelone. En revanche, neuf équipes sont éliminées.

Sur ces neufs malheureux, figurent le R.B Leipzig d’Amadou Haïdara, le R.B Salzbourg de Néné Dorgeles et Sturm Graz d’Amady Camara. Les autres infortunés sont : Bologna FC 1909, Crvena Zvezda, Girona FC, Slovan Bratislava, Sparta Praha, et Young Boys. Quant à Brest de Kamory Doumbia, il reste encore en course et est sûr de jouer les quarts qualificatifs pour les 8es de finale en compagnie de : Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atleti, Bayern, Celtic, Dortmund, Feyenoord, Inter, Juventus, Leverkusen, Lille, Milan, Monaco, Real Madrid.

Cette saison, l’Uefa a innové en instaurant un nouveau format dans le tournoi. Il s’agit de la première saison de la Ligue des champions sous le nouveau format de la phase de ligue. Les huit premiers du classement général se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputeront les barrages pour la phase à élimination directe, dont les vainqueurs se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Alassane Cissouma

