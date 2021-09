FC Barcelone : Ces statistiques qui attestent de la fin d’une ère

Le FC Barcelone est tombé bien bas mercredi soir en s’inclinant contre le Bayern Munich en ouverture de la Ligue des Champions. La gifle essuyée était douloureuse (0-3) mais elle était aussi historique. De quoi appuyer la thèse de la fin d’un cycle chez les Blaugrana, suite au départ de la star de l’équipe Lionel Messi.

Les Catalans sont donc tombés d’entrée dans l’épreuve continentale, et c’est la première fois que ça leur arrive depuis 24 ans. Il fallait en effet remonter à 1997 pour retrouver la trace d’un faux-pas dès la 1e journée. C’était contre Newcastle à Saint-James Park (2-3). A l’époque, l’équipe n’avait pas réussi à franchir le cap des poules. Ce qui n’est pas forcément bon signe pour la suite.

3 – Barcelona have lost three consecutive home game in European competitions for the first time in their history (0-3 vs Juventus, 1-4 vs Paris Saint-Germain and 0-3 vs Bayern Munich). Shock. pic.twitter.com/L93fCNE0dZ