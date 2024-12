En annonçant la nomination de Jill Ellis, la Fifa a indiqué être heureuse de l’arrivée de l’Américaine au sein de l’instance où elle travaillera aux côtés d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la Fifa, avec des responsabilités englobant les principaux domaines techniques liés au développement du football dans le monde.

Nommée directrice du football à la Fifa, l’une des missions de Jill Ellis consistera à superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie footballistique globale de la Fifa. Evoquant le parcours de l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de football des Etats-Unis d’Amérique, la Fifa a fait savoir que Ellis possède un riche palmarès et une immense expérience dans le football, tant sur le terrain qu’en dehors.

“Elle est notamment la seule sélectionneuse à avoir remporté deux éditions de la Coupe du Monde Féminine ayant permis aux États-Unis de conquérir le titre en 2015 et 2019. Plus récemment, elle a été présidente du San Diego Wave FC, menant le club au NWSL Shield dès sa deuxième année d’existence”, peut-on lire dans le communiqué de l’instance dirigeante du football mondial qui explique que dans ses nouvelles fonctions, Ellis travaillera aux côtés d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la Fifa, et ses responsabilités engloberont les principaux domaines techniques liés au développement du football dans le monde.

“La création du poste de directrice du Football souligne l’engagement de la Fifa à promouvoir une communauté mondiale du football diverse, inclusive et accessible, en veillant à ce que le football continue de s’adresser à tout un chacun. Elle marque également une nouvelle étape vers la matérialisation de la vision de la Fifa pour rendre le football véritablement mondial et donner à chaque talent une chance”, a justifié la Fifa.

De son côté, le secrétaire général de la Fifa, Mattias Grafström, dans des propos rapportés par l’instance, a déclaré : “L’expérience, l’enthousiasme et les accomplissements exceptionnels de Jill font d’elle le choix idéal pour ce poste. Elle est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, et je me réjouis de voir son travail continuer à susciter des vocations à travers le monde. La Fifa est très fière de pouvoir compter sur Jill et Arsène – deux grandes figures du football – pour nous aider à concrétiser notre vision. La nomination de Jill témoigne en outre de l’engagement de la Fifa à assurer un avenir radieux pour le football et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la prochaine génération”.

Quant à la nouvelle directrice elle a laissé entendre qu’elle est “honorée de rejoindre la Fifa dans ce nouveau rôle et de contribuer à la croissance du football mondial… La Fifa possède le pouvoir unique de rassembler les communautés grâce au football et de conduire le développement de notre sport dans le monde entier. Je suis moi-même passée par tous les échelons de la pyramide. Des programmes de football de base aux équipes nationales. Et j’ai pu constater de première main sa capacité à transformer les choses”.

Alassane Cissouma

