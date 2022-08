La Ligue 1 féminine du Mali enregistrera la participation de deux nouvelles équipes la saison prochaine. Il s’agit de l’Association Sportive Suudu Baaba (ASSB) de Sévaré et l’Entente Sportive Sirakoro Meguetana (ESSM) de Koulikoro.

Historique pour le club de Mopti et celui de Koulikoro ! En effet, pour la première fois de leur histoire l’ASSB et l’ESSM vont découvrir l’élite du football national. Un privilège que les deux formations n’ont pas obtenu sur un plateau d’or. La preuve, elles ont fini, chacune, leader de leur groupe de qualification pour la première division. Cette année, ce sont 10 clubs de deuxième division qui étaient en course pour 2 places à composter lors du tournoi de montée disputé à Bamako. Ils étaient répartis en 2 poules de 5 équipes. A l’arrivée, l’ASSB a fini en tête de la poule A avec 10 points tandis que l’ESSM a terminé leader de la poule B avec 9 points pour logiquement accéder à la Ligue 1. Avec désormais 12 clubs, l’élite des Dames va se jouer dans un format de championnat à poule unique à l’issue duquel le club champion sera celui qui aura cumulé le plus grand nombre de points.

Alassane

Résultats des matches de poules

Poule A

1ere Journée (samedi 23 juillet 2022)

A Bamako- Au stade Modibo Keita

AJFS de Sabalibougou (Bamako)- Standard de Bamako : 9-0

ASSB de Sévaré (Mopti)-Weltare de Mopti : 14-0

Exempté : Lac de Tombouctou

Poule B (Dimanche 24 juillet 2022)

A Bamako- Au stade Modibo Kéita

FCF Lanaya (Kayes)- Entente Sportive de Siracoro Meguetana (Koulikoro) : 0-4

Teriya de San (Segou)- Association Sportive de Bougouni (Sikasso) :1-1

Exempté : Association Sportive Viking (Sikasso)

2e Journée

Poule A (Mardi 26 Juillet 2022)

A Bamako- Au stade Mamadou Konaté

Weltare de Mopti-AJFS de Sabalibougou (Bamako) : 0-2

Standard de Bamako-Lac de Tombouctou : 0-10

Exempté : ASSB de Sévaré (Mopti)

Poule B (Mercredi 27 Juillet 2022)

A Bamako- Au stade Mamadou Konaté

Teriya de San (Segou)- FCF Lanaya de Kayes : 2-1

Entente Sportive de Siracoro Meguetana (Koulikoro)- Association Sportive Viking (Sikasso) : 3-1

Exempté : Association Sportive de Bougouni (Sikasso)

Suite :

3e Journée

Poule A (Vendredi 29 Juillet 2022)

ASSB de Sevaré (Mopti)- AJFS de Sabalibougou (Bamako) : 6-1

Lac de Tombouctou- Weltare de Mopti : 1-2

Exempté : Standard de Bamako

Poule B (Samedi 30 Juillet 2022)

Association Sportive de Bougouni (Sikasso)-FCF Lanaya de Kayes : 7-0

Association Sportive Viking (Sikasso)- Teriya de San (Segou) : 0-0

Exempté : Entente Sportive de Siracoro Meguetana (Koulikoro)

4e Journée

Poule A (Lundi 1er Août 2022)

AJFS de Sabalibougou (Bamako)-Lac de Tombouctou : 0-2

Standard de Bamako- ASSB de Sévaré (Mopti) : 6-1

Exempté : Weltare de Mopti

Poule B (Mardi 2 Août 2022)

FCF Lanaya de Kayes-Association Sportive Viking de Sikasso : 0-2

Entente Sportive de Siracoro Meguetana (Koulikoro)-Association Sportive de Bougouni (Sikasso) : 1-2

Exempté : Teriya de San (Segou)

Suite et fin :

5e Journée

Poule A (Jeudi 4 Août 2022)

Weltare de Mopti-Standard de Bamako : 3-0

Lac de Tombouctou- ASSB de Sevaré (Mopti) : 0-0

Exempté : AJFS de Sabalibougou (Bamako)

Poule B (Vendredi 5 Août 2022)

Teriya de San (Segou)- Entente Sportive Siracoro Meguetana (Koulikoro) : 0-1

Association Sportive de Bougouni (Sikasso)- Association Sportive Viking (Sikasso): 1-1

Exempté : FCF Lanaya de Kayes

