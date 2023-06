Le mandat de l’actuel bureau de la ligue de football de la région de Sikasso arrive à expiration le 29 juillet prochain. Le secrétariat de cette ligue se doit alors de procéder au renouvellement de ce bureau à travers une Assemblée Générale Elective devant se tenir à cette date du 29 juillet 2023. En application de l’article 26.3 des Statuts Types des Ligues Régionales de Football, un appel à candidature a donc été lancé à compter du lundi 12 juin 2023 pour l’élection du Président et des membres du bureau.

En effet, selon une lettre circulaire adressée par le secrétaire de la ligue de football de Sikasso aux secrétaires généraux des membres votants de cette ligue, les Membres désirant proposer une liste pour l’élection du président et des membres du bureau de la Ligue, sont invités à déposer les dossiers de candidatures auprès du secrétariat de la Ligue, au plus tard le mercredi 28 juin 2023 avant 16h00 ; ce, conformément aux dispositions des articles 34.1 et 35.2 des statuts types des ligues régionales et D.2.1 du code électoral de la FEMAFOOT.

“En plus d’une liste de dix-neuf (19) personnes avec indication de la tête de liste c’est-à-dire le Président, le dossier de candidature de chaque membre de la liste doit comporter les pièces ci-dessous :

Un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; Un curriculum Vitae (CV) ; Un certificat de nationalité ; Un casier judiciaire datant d’au moins un mois ; Un certificat de résidence datant d’au moins un mois ; Une copie certifiée de la carte d’identité nationale en cours de validité ; Une déclaration de Non condamnation à une infraction au code d’Ethique de la FEMAFOOT dans les cinq dernières années précédant le dépôt de la candidature (Formulaire à retirer auprès du secrétariat de la Ligue) ; Une photo d’identité récente”, peut-on lire dans la lettre circulaire signée du Secrétaire Général Oumar Ba.

André SEGBEDJI

