Habib Sissoko a été reconduit au poste de président du Comité exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) le samedi 6 juillet 2024 à l’hôtel Millenium de Bamako, à l’issue de la traditionnelle assemblée générale quadriennale élective du CNOSM, sous l’œil vigilant du Représentant du ministre de tutelle, notamment le ministre chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et en présence des délégués des fédérations et associations affiliées au CNOSM.

Présidés par le Représentant du ministre des Sports, de la jeunesse et de la Construction citoyenne, notamment le Conseiller technique Djibril Dramé – célèbre entraineur de football- les travaux se sont déroulés en présence des délégués des associations sportives affiliées au CNOSM, sous l’œil expert de présidents des comités olympiques de la Mauritanie et du Sénégal. Ce dernier, étant en même temps le secrétaire général de la faitière des associations olympiques de l’Afrique de l’Ouest (ACNOA), a déclaré qu’à la suite de ce qu’il a vu et entendu, le CNOSM va très loin en matière de transparence et de bonne gouvernance et renforce, à n’en pas douter, l’image de modèle qu’il constitue pour les associations africaines sœurs.

Cette assemblée générale du CNOSM, comme on s’y attendait, s’est déroulée dans le calme et la sérénité. L’hôtel Millenium sis à l’ACI 2000, choisi pour abriter les travaux, est un cadre parfait pour ce genre de rencontres et le personnel s’est plié en quatre pour donner une satisfaction à la hauteur de la bonne réputation de ce complexe hôtelier.

Une parfaite organisation

Du côté de l’organisation, le personnel du CNOSM, chacun en ce qui le concerne, a joué sa partition pour rendre la symphonie parfaite. Aucun couac n’a été noté à ce niveau. Ce qui est rare dans ce genre d’événements.

Une grande référence du journalisme sportif, notamment Papa Oumar Diop, a assuré avec brio le rôle de Maitre de cérémonie dans une salle prise d’assaut par les délégués des associations sportives affiliées au CNOSM et aussi par les journalistes sportifs, témoins privilégiés de ces moments solennels au cours desquels le monde sportif, dans sa quasi-totalité, a renouvelé sa confiance en Habib Sissoko, non sans lui rendre hommage pour le travail abattu à la tête du CNOSM. “Au terme du contrôle de la gouvernance de notre CNO, l’équipe du Comité Exécutif et moi-même, acceptons avec honneur et responsabilité la nouvelle légitimité que vous venez de nous accorder”. Ainsi s’exprimait Habib Sissoko après sa réélection, avant d’ajouter : “Je salue et remercie les femmes et les hommes qui comprennent dans quoi nous nous embarquons et qui s’engagent librement. Nous sommes profondément reconnaissants de cette marque de confiance renouvelée. Nous donnons la garantie que nous serons les agents de la recherche obstinée de la promotion du sport et de l’olympisme dans notre pays”.

Le Président Habib Sissoko réaffirme sa vision futuriste

Le président Habib Sissoko n’a pas manqué de faire remarquer, dans son discours d’ouverture, qu’il est certes rompu à l’exercice de prononcer un discours à l’ouverture des assemblées générales quadriennales, mais cela n’empêche qu’il le fait toujours avec beaucoup d’émotion. Par cette remarque pertinente, il a voulu faire passer un message important : il ne s’installe jamais dans la routine et fait violence sur lui-même pour toujours mieux faire afin d’adapter ses actes aux exigences et attentes du monde sportif et olympique qui lui fait confiance. C’est pourquoi, malgré le bilan élogieux dont il se prévaut et qui a obtenu l’assentiment de tout le monde sportif, le président Habib Sissoko, qui abhorre l’autosatisfaction, s’inscrit toujours dans une vision futuriste. Fidèle à cette vision qui caractérise son système de management, en réponse à la confiance renouvelée des associations affiliées au CNOSM, Habib Sissoko, au nom de tous les membres du Bureau exécutif, a fait part de leurs engagements forts en des termes sans équivoque.

“Nous donnons la garantie que nous serons les agents de la recherche obstinée de la promotion du sport et de l’olympisme dans notre pays. Par ma voix, nous nous engageons à maintenir intact l’héritage. Cet héritage recommandé par la charte olympique, est la symphonie achevée entre les structures de gestion du sport national ; à marquer notre attachement au développement continu de nos fédérations sportives nationales.”

La transparence et la bonne gouvernance magnifiées

Se voulant plus explicite, le président du CNOSM déclare : “En gardant le Sport et l’olympisme dans leur fonction sociale essentielle, nous aurons : pour but, le renforcement de l’image du Mali comme grande nation sportive”.

Rappelons que lors de cette assemblée générale, en présence de l’expert-comptable en charge de l’audit des comptes du CNOSM, un compte-rendu exhaustif a été fait sur la gestion financière. Ce qui a amené Seydina Omar Diagne, le secrétaire général de l’ACNOA, par ailleurs secrétaire générale du Comité olympique et sportif du Sénégal, à déclarer toute son admiration à la fin des travaux. “Je suis étonné de votre à quel point vous tenez à la transparence. J’avoue que j’ai l’habitude des rencontres du genre, au Sénégal comme hors de mon pays, notamment dans le cadre de l’ACNOA, mais cela ne se passe pas comme ça. Les détails dans lesquels vous êtes allés par souci de transparence, cela ne se passe pas comme ça lors des autres rencontres du genre. C’est la preuve que le CNOSM va loin en matière de transparence et de bonne gouvernance. Disons même que le CNOSM est un modèle qui nous inspire”.

Témoignages éloquents de présidents d’organisations

africaines sœurs du CNOSM

Cette transparence qui est la vitrine de la bonne gouvernance, le président Habib Sissoko en a fait un credo et le réaffirme dans les engagements rappelés solennellement devant l’Assemblée suite à sa réélection : “Pour motivation, le respect du droit sportif et la transparence dans la gestion” a-t-il martelé.

Le président du CNO de la Mauritanie et le secrétaire général du CNO du Sénégal sont revenus sur la stature internationale du président Habib Sissoko, actuellement président de la Zone Afrique de l’ouest de l’Olympisme mondial, notamment l’ACNOA, après avoir réaffirmé les liens d’amitié qui les lie au CNOSM et principalement au président Habib pour lequel ils ont de l’admiration, au vu de son parcours, mais aussi de son sérieux qui inspire.

L’occasion était donc bonne pour le secrétaire général de l’ACNOA, Seydina Omar Diagne, de rappeler les qualités humaines et managériales du président Habib Sissoko. C’est pourquoi, a-t-il révélé, c’est le Sénégal qui a porté la candidature du président du CNOSM du Mali, Habib, pour qu’il soit élu à la tête de la Zone II de l’ACNOA.

Les qualités reconnues chez Habib fondent sa notoriété à l’Extérieur, mais aussi au Mali. De ce fait, il est vraiment l’exception de la règle qui prétend qu’on n’est jamais prophète chez soi. Cette assemblée se tenant à la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le Président Habib Sissoko a donc profité de l’occasion pour lancer un message conforme à l’esprit olympique : “A tous les athlètes du monde, je souhaite bonne chance.”

Amadou Bamba NIANG, Journaliste et Consultant

