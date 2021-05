Harouna B Maiga, nouveau président du Conseil de mini-basket de FIBA-Afrique : «Ma mission est de vulgariser le basket-ball à la base tout en assurant le bon apprentissage sur tout le continent africain»

Très engagé pour le développement du basket-ball malien, Harouna B. Maïga, l’actuel président de la Fédération malienne de basket-ball, a été nommé le vendredi 23 avril dernier, à Abidjan, à la tête du Conseil de mini-basket de la zone Afrique. Sa mission sera de dynamiser le basket-ball à la base sur le continent qui est l’une des priorités des responsables de la Fiba-Afrique.

Le mini basket-ball est un jeu destiné aux jeunes garçons et filles. C’est également une modification du jeu des adultes adaptée aux besoins des enfants. La philosophie est simple : permettre aux enfants de jouer un match ce qui est possible en adaptant les choses pour eux. Il a pour objectifs de replacer l’enfant au centre du processus ; de lui proposer des formes de jeu adaptées à son âge et à ses capacités en privilégiant la fluidité du jeu et enfin d’optimiser le temps qu’il consacre à l’activité sportive.

Dès son retour à Bamako, Harouna B. Maïga a tenu à remercier les autorités sportives du pays pour leur accompagnement. “Je tiens tout d’abord à remercier les membres du comité exécutif de la Fiba Zone Afrique pour la confiance portée sur ma personne pour remplir cette tâche de président du Conseil de mini-basket en Afrique. Je suis persuadé que si nous nous donnons la main, nous pourrons développer cette discipline par la base. Aujourd’hui, si vous voyez qu’ils m’ont confié ce travail c’est grâce aux efforts conjugués de tout un chacun dont mes prédécesseurs qui ont abattu une énorme action. Il est important de souligner que tout cela est rendu possible grâce aux instructeurs, aux entraîneurs. En me choisissant comme président du Conseil de mini-basket, c’est de l’aider le continent en se référant sur notre modèle pour faire avancer le basket-ball en Afrique. Je ne saurai terminer sans remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports qui n’a jamais cessé de nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons”, a-t-il indiqué, avant de solliciter l’accompagnement des uns et des autres afin qu’il puisse relever ce défi.

Il a aussi indiqué que le Conseil de mini-basket fait partie des 9 conseils établis par le bureau exécutif de la Fiba-Afrique. “Il est composé de 9 membres. Le président est soit élu soit nommé, 7 membres sont désignés par les zones dont ils sont membres et le neuvième membre est nommé par le Conseil. Le Conseil a pour rôle de développer le mini-basket sur le continent ; d’élaborer des programmes de vulgarisation de basket-ball auprès des enfants de 5 à 14 ans ; d’initier les enfants de 5 à 14 ans à la vie sportive en général et le basket-ball en particulier, développer l’esprit d’équipe et apprendre à évoluer dans le respect des règles du jeu”, dira-t-il.

En parlant de ses missions, le nouveau président du Conseil de mini-basket de la Zone Afrique a précisé qu’elle est de vulgariser le basket-ball à la base tout en s’assurant du bon apprentissage sur toute l’étendue du territoire africain. “Les autres missions sont d’animer des forums de mini-basket dans les 7 zones de la Fiba-Afrique afin d’amener la bonne pratique du basket-ball au sein de cette catégorie qui est l’avenir de cette discipline”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré

