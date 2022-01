Le Mali a pris le meilleur sur la Tunisie et son gardien de but Ibrahim Mounkoro a réalisé plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty à la 77ème minute de jeu. C’est son sixième clean-sheet avec les Aigles du Mali, depuis les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Il a été élu « Man of match » de la rencontre qui opposait les tunisiens et maliens, cet après-midi, au stade de Limbé.

« La force de notre équipe a été la solidarité. Nous nous sommes donné la main pour cette victoire collective. C’est très important de bien commencer. Arrêter ce penalty donne un coup de pouce à l’équipe », a déclaré Ibrahim Mounkoro. Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, est aussi revenu sur la fin du match rocambolesque de l’arbitre zambien, Janny Zikwaze. Ce dernier a sifflé la fin du match après 89 minutes 47 secondes.

« On voulait reprendre pour jouer les minutes restantes mais la Tunisie n’a pas voulu reprendre, l’arbitre a alors sifflé la fin de la rencontre. On a démystifié le match, on a géré avec rationalité l’occupation du terrain, les transmissions. Bien sûr l’ambition est d’obtenir la coupe, on le dit avec humilité, un vœu pieux », a fait savoir le technicien malien.

Bréhima DIAKITÉ, envoyé spécial au Cameroun

Source: https://reference14sport.blogspot.com/

