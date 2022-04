L’équipe nationale de football des sourds du Mali participera aux Jeux Olympiques des Sourds (Deaflympics) qui se tiendront du 1er au 15 Mai 2022 à Caxias au Brésil. Occasion pour la Direction nationale des Sports et de l’Education physique (DNSEP), la Fédération malienne de Sports des Personnes handicapées (FEMASH) et l’encadrement technique de l’équipe nationale de mettre tout en œuvre pour la réussite de la participation de la sélection nationale.

Dans le cadre de la participation de l’équipe nationale de football des Sourds du Mali aux Jeux Olympiques des Sourds (Deaflympics) qui se tiendront à Caxias au Brésil du 1er au 15 Mai 2022, le Département chargé des Sports a eu plusieurs séances de travail, autant, avec les responsables de la Fédération malienne de Sports des Personnes handicapées (FEMASH) que l’encadrement technique de l’équipe nationale.

Les participants, à l’issue des travaux, ont fait plusieurs recommandations. Il s’agit, entre autres, de mettre à disposition des infrastructures sportives pour la mise au vert et les entraînements ; de prendre les dispositions pour les facilités de voyages, (l’obtention de visa) avec l’appui du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; d’apporter une assistance dans les démarches administratives ; de remplir les exigences liées au Protocole COVID de la Compétition par l’intermédiaire du Centre de Médecine du Sport ; de procéder à la réservation de billets d’avion pour le voyage aller et retour et d’introduire la demande de crédit, auprès du Ministère de l’Economie et des Finances, pour la prise en charge de la participation de la sélection nationale.

Tout en indiquant suivre l’ensemble des activités de préparation, la Direction nationale des Sports et de l’Education physique (DNSEP) a rassuré que l’Etat malien à travers la FEMASH mettra tout ce qu’il faut pour assurer une meilleure participation de la sélection nationale à ces Jeux Olympiques des Sourds au Brésil. Elle se dit déterminer à tout mettre en œuvre en vue d’une participation réussie de l’équipe nationale de football des Sourds à la cuvée brésilienne 2022.

Finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des Nations des sourds de football, le Mali est logé dans la poule C en compagnie des Etats-Unis, de l’Irak, de la Turquie et de l’Allemagne. Les autres représentants africains seront basés respectivement dans les poules A et D. Les pharaons égyptiens croiseront le fer avec l’Ukraine, la France, la Corée du Sud et l’Argentine. Le Sénégal, quant à lui, affrontera la Grèce, le Mexique, l’Ouzbékistan, et la Pologne.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

