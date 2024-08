Marine Fatou Camara et Alexien Kouma éliminés

La participation des Aigles du Mali aux Jeux olympiques de Paris a été une grande déception de l’avis de nombreux observateurs avertis. C’est un bilan catastrophique avec deux défaites, un nul. Le seul responsable de cette élimination est n’autre que le sélectionneur Alou Badara Diallo dit Conty. En natation, le jeune nageur Alexien Kouma a aussi été éliminé, le mardi 30 juillet, tout comme Marine Fatou Camara, qui n’a pu franchir les 16es de finale dans la catégorie des 57 kg en boxe féminine.

Ce fut un mardi noir pour le Mali au niveau des Jeux olympiques “Paris-2024”. Notre pays était engagé dans trois disciplines : la natation avec Alexien Kouma, Marine Fatou Camara en boxe et les Aigles du Mali en football pour la 3e journée de leur poule. Ce fut d’abord l’élimination du jeune nageur en 100 m nage libre après avoir été classé 4e dans sa série avec un temps de 56.34.

Après cette élimination, tous les regards étaient braqués sur Arena Paris Villepinte Parc des Expositions pour soutenir la boxeuse Marine Fatou Camara. Pour ce faire, toute la délégation a fait le déplacement pour encourager l’athlète dans la belle salle dans la bonne ambiance. Etaient du rendez-vous, Amadou Diarra Yalcouyé, Aziz Maïga, tous du département en charge des Sports, Habib Sissoko, président du Cnosm, Abdoul Wahabou Zoromé, vice-président du Cnosm et président de la Fédération malienne d’escrime, Mahamadou Drabo, trésorier général de la Fédération malienne de boxe, et bien sûr Alassane Mariko, chef de mission.

C’est aux environs de 13 h 30 (11 h 30 GMT) que le combat pour les 16es de finale dans la catégorie des 57 kg en boxe féminine entre Marine Fatou Camara et la Turque Esra Yildiz Kahraman a débuté sous le regard de nombreux admirateurs de cette discipline. D’ailleurs, c’était le dernier combat de la journée. Malheureusement, la jeune boxeuse malienne n’a pas atteindre les 8es de finale de justesse avec 28 points contre 29 pour son adversaire du jour. Cette élimination a marqué de nombreux supporters de Marine Camara, qui continuaient néanmoins de l’encourager. “Merci pour la nation malienne ! Participer à une telle compétition est une chance que tous les athlètes n’auront pas. L’histoire retiendra que tu as était la première boxeuse malienne qualifiée aux Jeux olympiques… Bravo et bonne suite de carrière Marine Fatou Camara, tu resteras la meilleure. Echouer ne signifie pas abandonner. Chaque échec est une opportunité d’apprentissage et de croissance”, confiait l’un des supporters de Marine. Le président du Cnosm, Habib Sissoko estimera que Marine a vraiment mouillé le maillot pour son pays. “Je sais que cette jeune boxeuse a de l’avenir. J’ai été surpris par sa pugnacité au combat, même si elle a perdu. Elle a du talent. Et nous comptons sur elle pour les futures compétitions notamment les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028”, appréciera le patron de l’Olympisme malien. D’ores et déjà, Marine Camara se dit fière du soutien des autorités maliennes à travers le département chargé des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali. “C’était serré. La victoire aurait pu aller dans un sens comme dans l’autre. Malheureusement, la décision n’a pas été en ma faveur. La compétition s’arrête aujourd’hui alors que j’ambitionnais de devenir la première médaillée olympique du Mali. Cependant, je n’ai pas de regret parce que j’ai tout donné sur le ring. Il faut prendre le temps de se reposer et de voir quels ajustements opérer. Le haut niveau nécessite beaucoup d’investissement et de sacrifice. J’en ai beaucoup accompli et je dois persévérer pour revenir encore plus fort. Je sais que j’aurai mes chances à Los Angeles 2028. Maintenant, reste à savoir si l’Etat et le Comité olympique du Mali renouvelleront leur confiance en moi”, nous a confié Marine Fatou Camara.

Après ces deux éliminations, l’espoir était du côté du Parc des Princes de Paris pour une qualification des Aigles du Mali en quarts de finale. Pour ce faire, les poulains de Conty n’avaient d’autre choix que de battre le Paraguay. Malheureusement encore, ils sont passés à côté, après avoir pris un but matinal, qu’ils n’arriveront pas à remonter jusqu’au coup de sifflet final. Score final 1 but à 0 pour le Paraguay.

Du coup, les Aigles sont éliminés de la compétition avec un bilan catastrophique. Deux défaites et un nul avec un seul but marqué, soit un 1 point. Le Japon a terminé 1er du groupe avec 9 points suivi du Paraguay (6 points). Ce fut un regret total du côté de beaucoup de joueurs, qui croyaient remporter cette année une médaille olympique pour leur pays. Ils ont eu tout le soutien des autorités avec une bonne préparation d’au moins 6 mois. Aujourd’hui, le coach Conty est accusé d’être le seul responsable de cette élimination prématurée, qui n’a pas pu trouver des joueurs qu’il faut pour défendre les couleurs nationales. En tout cas, l’équipe malienne n’était pas du tout à la hauteur. Et pourtant, il croyait aux chances du Mali pour les Jeux olympiques “Paris 2024″. “En tant que sélectionneur, mon objectif est de faire mieux que les quarts de finale à Athènes 2004. Toutes les équipes qui arrivent dans le dernier carré d’une compétition vous diront que leur objectif final est le sacre. Je tiens à rappeler qu’avant la Coupe d’Afrique des nations U-23 de la Caf au Maroc, les deux précédentes sorties du Mali dans cette compétition continentale s’étaient soldées par une élimination précoce en phase de groupes sans avoir inscrit le moindre but. C’est pour cela que j’ai foi en cette génération qui est capable de réaliser les plus grands exploits”, confiant Conty dans nos frères de Fifa.com en mars 2024. C’est ce vendredi 2 août que Fodé Sissoko fera son entrée en athlétisme puis Aïchata Diabaté en natation, le lendemain 3 août.

Le jeune Ismaël Coulibaly bouclera le programme des athlètes maliens, le 9 août prochain en taekwondo.

El Hadj A. B. HAIDARA, envoyé spécial à Paris

