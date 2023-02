Journée nationale du sport du Qatar : Placée sous le slogan : “Le choix est le vôtre”, l’édition 2023 célébrée à Bamako par l’Ambassade de l’Etat du Qatar

C’est dans une atmosphère festive et sportive que l’édition 2023 de la Journée nationale du sport du Qatar a été célébrée, le mardi 14 février dernier, à l’Ambassade de l’Etat du Qatar à Bamako en présence de plusieurs invités de marque dont deux membres du gouvernement à savoir Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne et Mahamadou Koné, ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes. L’ambassadeur Ahmed Abdulrahman Al Senaidi étant en déplacement, c’est le chargé d’Affaires, Hamad Bin Jaber Al-Kayarein qui a présidé la journée. L’édition est placée sous le signe : ” Le choix est le vôtre “

Comme disait l’autre, l’Etat du Qatar aime le sport, ce n’est plus un secret. L’idée développée dans le pays est de promouvoir d’abord un mode de vie sain dans la population. Depuis février 2012, l’Etat du Qatar célèbre la Journée nationale du Sport, le premier mardi de la deuxième semaine du mois de février. Et depuis, la société qatarie est devenue de plus en plus consciente de l’importance du sport. Ce qui contribue à la réalisation de la Vision de Qatar 2030. Cela grâce au développement de l’individu qui constitue l’élément essentiel dans l’investissement de l’Etat de Qatar au cours des dernières années. La 12ème édition de la Journée du Sport du Qatar vient d’être célébrée, le mardi 14 février, à travers tout le pays et les différentes ambassades sous le slogan : “Le choix est le vôtre”. Comme à l’accoutumée, l’Ambassade de l’Etat du Qatar à Bamako a respecté la tradition en organisant une cérémonie très modeste mais pleine de signification avec la participation de plusieurs invités de marque.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher et son homologue des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné, ont répondu présents, malgré leur agenda chargé.

Le Directeur de Cabinet du président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) Tidiane Niambélé, le président de la Fédération Malienne de Basket-ball, Me Jean Claude Sidibé (Ancien ministre des Sports), le président de la Fédération Malienne de Cyclisme, Amadou Togola ainsi que le Directeur national des Sports et de l’Education Physique, Aziz Maïga étaient aussi au rendez-vous.

Au nom de l’Ambassadeur Ahmed Abdulrahman Al Senaidi, en vacances, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade, Hamad bin Jaber Al-Kayarein, a souhaité la bienvenue à tout ce beau monde. “Nous sommes très heureux de vous accueillir dans les locaux de l’Ambassade à Bamako afin de célébrer ensemble la Journée nationale du sport du Qatar. En effet, Son Altesse Cheickh Tamim bin Hamad Al-Thani, l’Emir de l’Etat du Qatar a pris une décision en 2011 proclamant le premier mardi de la deuxième semaine du mois de février de chaque année pour célébrer la Journée nationale du sport au Qatar”, dira-t-il.

Cette journée, selon lui, vise “à encourager les citoyens et les résidents à pratiquer une activité sportive individuelle ou collective afin de pérenniser et encrer cette pratique aux fins de l’instaurer comme un mode de vie saine pour tous les membres de la société”. Cette intervention a été suivie par la coupure du gâteau par le Chargé d’Affaires Hamad bin Jaber Al-Kayarein et les ministres Mossa Ag Attaher et Dr Mahamadou Koné. Ensuite, ce fut la photo de famille pour immortaliser l’événement. Comme activité sportive, l’Ambassade a choisi le football avec les enfants.

Pour joindre l’utile à l’agréable, les invités étaient appelés à déguster de bons plats.

Notons que toutes les activités sportives de cette 12è édition de la Journée nationale du sport du Qatar se déroulent sous le slogan “Le Choix est le vôtre”. Cela afin d’approuver l’importance d’allouer une journée sportive pour l’Etat. Ce slogan renferme aussi de multiples valeurs mettant l’accent sur les objectifs du sport communautaire à travers la décision individuelle de pratiquer de l’exercice pour une vie saine.

Selon de nombreux observateurs, le sport n’est plus un divertissement mais c’est plutôt un choix stratégique établi par l’Etat du Qatar et qui lui a permis d’organiser des événements sportifs à l’échelle internationale. La bonne organisation de la Coupe du Monde de Football du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar en est la preuve.

Ces dernières années, faut-il rappeler, l’Etat du Qatar a beaucoup investi dans le football en formant une équipe nationale capable de rivaliser avec beaucoup de pays, surtout au niveau de la région du Golfe. En 2019, l’équipe qatarie a remporté le Trophée du Championnat AFC en battant les Emirats Arabes Unis. C’est dire que le football est aujourd’hui extrêmement populaire dans le pays à tel point que les adultes et les enfants pratiquent ce sport dans quasiment tous les quartiers.

El Hadj A.B. HAIDARA

