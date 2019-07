La ville de Koulikoro réputée pour son apport considérable dans le développement du troisième sport le plus populaire au monde, Basket-ball, vient d’être doté d’un complexe sportif, grâce à un partenariat entre le conseil communal et le contingent Allemand de l’EUTM. Pour cause, la ville fournit plusieurs basketteurs à l’équipe nationale féminine et masculine du Mali

Maliweb.net – L’ouverture de ce joyau d’une valeur de 88 millions de FCFA, financé entièrement par les Allemands, a eu lieu, le samedi dernier. Situé dans le quartier Koulikoro plateau, le nouveau complexe sportif est équipé d’une salle de Gym, d’un terrain de basket-ball et du volley bal. Selon le maire, Elie Diarra, cette salle de gymnastique ultramoderne est équipée d’un Cross trainer TF-8719H, d’un rameur TF7108, d’un tapis de course 3HP, une barre de poids zig zas et droit 6 et de nombreux poids disque ainsi qu’un appareil de fitness…

Et l’édile de Koulikoro de poursuivre que la réalisation de cette infrastructure cadre avec le programme de développement de la jeunesse et de sports, issu du PDESEC que le conseil communal s’est fixé. Ce, en vue de concourir au développement de la commune en terme d’équipements et d’infrastructures de la jeunesse et des sports. Une occasion indiquée pour le maire de rendre hommage aux jeunes sportifs qui rayonnent le nom de Koulikoro à travers le monde grâce au Basket-ball. Il s’agit des trois basketteurs Koulikorois qui ont joué la récente finale de la coupe du monde de Basket-ball en Grèce et d’autres. Ils ont tous été récompensés par des permis à usage d’habitation pour leur brillante participation à cette compétition.

D’autres intervenants comme le Président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Issiaka Sidibé, la directrice régionale de la jeunesse et des sports ainsi que le chef du contingent Allemand de l’EUTM, le Col Abent Sdmidt ont rendu hommage aux sportifs de la ville avant de les exhorter à prendre soins de ce nouveau complexe sportif. « Cette salle est un symbole du partenariat entre le Mali et l’Allemagne. Elle prouve que le contingent Allemand basé à Koulikoro est un bon voisin », a ajouté le Col Abent Sdmidt

Les prestations artistiques, les démonstrations des basketteurs et des pratiquants des arts martiaux ainsi que la coupure du ruban symbolique par les autorités ont fin à la cérémonie d’inauguration.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

