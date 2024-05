Marc Brys finira par quitter les lieux et Samuel Eto’o convoquera séance tenante une réunion du comité exécutif de la Fecafoot. La virulence de l’altercation et la rapidité avec laquelle les images ont fait le tour des réseaux sociaux ne devraient pas contribuer à apaiser les tensions déjà fortes entre Samuel Eto’o d’un côté, et le gouvernement camerounais et le puissant secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, de l’autre.

Source: https://www.jeuneafrique.com/