Le Maroc bat la Côte d’Ivoire lors d’une séance de tirs au but tendue

Au terme d’une rencontre palpitante, marquée par une discipline tactique et des occasions manquées, le Maroc a battu la Côte d’Ivoire 4-3 aux tirs au but après 90 minutes de temps réglementaire vierge. Les deux équipes se sont créé plusieurs occasions prometteuses, mais ont été déçues par une finition médiocre, laissant le score inchangé jusqu’au dernier moment.

Un match d’opportunités et de tactiques

Dès le coup de sifflet initial, le Maroc et la Côte d’Ivoire se sont livrés à une bataille stratégique, chaque camp faisant preuve d’une solide organisation défensive et d’une intention de contre-attaque.

Malgré l’intensité du jeu, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le chemin des filets. Les premiers échanges ont été marqués par de nombreuses actions dangereuses, les deux équipes attaquant, mais la précision devant le but a fait cruellement défaut.

Le Maroc, porté par l’énergie de son public, a maintenu son pressing, tandis que la Côte d’Ivoire a résisté, repoussant les attaques marocaines. Le score a cependant perduré, ouvrant la voie à une séance de tirs au but intense et éprouvante.

Tirs au but décisifs

Le temps réglementaire étant terminé (0-0), la séance de tirs au but a été forcée. Dans un jeu de nerfs et de précision saisissant, le Maroc a tenu bon et s’est imposé 4-3 aux tirs au but. La tension était palpable, chaque tir contribuant à l’intensité du match, les deux gardiens jouant un rôle crucial pour maintenir leur équipe dans la course.

Et ensuite?

Grâce à cette victoire âprement disputée, le Maroc, pays hôte, se qualifie pour la finale face au Mali, après la victoire éclatante 2-0 du Mali face au Burkina Faso lors d’un match précédent. La finale, prévue le samedi 19 avril, promet d’être une confrontation passionnante, le Maroc cherchant à ajouter une nouvelle distinction à son riche palmarès.

Pour la Côte d’Ivoire, le parcours n’est pas encore terminé. Les Jeunes Éléphants affronteront désormais leur compatriote ouest-africain, le Burkina Faso, en match éliminatoire, pour une place sur le podium et une chance de terminer la campagne en beauté.

Source: www.cafonline.com

