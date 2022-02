L’histoire se répète. Comme au Gabon en 2017, l’Egypte élimine le Maroc à l’étape des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Pharaons sont venus à bout des Lions de l’Atlas (2-1) ce dimanche au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, après avoir été menés 0-1 après seulement 7 minutes de jeu.

Une fois encore, le héros égyptien se nomme Mohamed Salah. Déjà auteur du penalty victorieux contre une grande équipe de Côte d’Ivoire en huitièmes de finale de cette CAN, l’attaquant de Liverpool est celui qui aura tout changé face au Maroc. Grâce à leur emblématique capitaine, les Pharaons sont parvenus à renverser des Lions pourtant bien entrés dans ce derby maghrébin.

Alors que l’Egypte était menée d’un but après l’ouverture du score par Sofiane Boufal sur penalty (7e), Salah a remis les deux équipes à égalité très tôt en deuxième période (53e), en jouant le renard de surface. Si les Lions de l’Atlas de Vahid Halilhodzic ont tenté de réagir après cette égalisation, avec notamment une tête de Nayef Aguerd repoussée sur la barre transversale par le gardien égyptien Gabaski, c’est une nouvelle fois Mohamed Salah qui a fait la différence, en prolongation. D’un centre idéal à l’entrée de la surface marocaine, le numéro 10 égyptien trouvait Trezeguet pour le but de la victoire (2-1, 100e). Le Maroc a beau essayé de revenir au score, les dés étaient jetés. L’Egypte ira donc défier le Cameroun jeudi prochain, en demi-finale.

Les conférences de presse des quarts tournent au ridicule

C’est décidément une bien triste image du football africain que donne cette CAN 2021. Dernier épisode en date : les conférences de presse d’avant-match des quarts de finale.

Vendredi, celle de Burkina Faso-Tunisie s’est déroulée dans des conditions très particulières. En effet, dénonçant des impayés, un technicien qui louait ses micros aux organisateurs depuis le début de la compétition s’est emparé de son dispositif et a pris la fuite en pleine conférence… Celle-ci s’est donc poursuivie «à l’ancienne», avec un micro portatif circulant de main en main.

«La CAF va se rapprocher des parties pour comprendre la situation et qu’il n’y ait plus de problème», a assuré un porte-parole de la Confédération africaine de football (CAF) à l’AFP. L’instance panafricaine pourra aussi investiguer sur la conférence de presse de Sénégal-Guinée Equatoriale. Samedi, celle-ci a en effet été retardée en raison d’une panne de courant survenue dans la salle de presse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Pour clore ce show, le sélectionneur de l’Egypte, Carlos Queiroz, a tout simplement posé un lapin aux médias. Le technicien portugais n’a pas honoré sa conférence de presse ce samedi à la veille du match face au Maroc. Les Pharaons, qui ont mis en avant des problèmes d’embouteillage, s’exposent à des sanctions de la part de la CAF.

Explication

Lundi dernier, 8 personnes sont mortes suite à un mouvement de foule au stade d’Olembe en marge du huitième de finale de la CAN 2021 entre le Cameroun et les Comores (2-1). Le ministre des Sports camerounais, Narcisse Mouelle Kombi, a détaillé vendredi les circonstances de ce drame. L’entrée Sud «a été momentanément fermée par les forces de l’ordre face au déferlement de spectateurs alors que d’autres portes étaient opérationnelles», a d’abord expliqué l’homme politique. «Face à la pression et débordés par cette marée humaine, les éléments de sécurité ont procédé de manière imprudente à l’ouverture de l’entrée Sud, provoquant une grande bousculade.» L’homme d’Etat a également admis que l’effectif des forces de sécurité était «insuffisant» tout en pointant aussi du doigt le rôle des vendeurs de faux billets pour expliquer cet afflux de supporters pour le match du pays-hôte.

Suite à ce drame, rappelons que la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé la délocalisation jusqu’à nouvel ordre des matchs prévus à Olembe, à commencer par le quart de finale prévu dimanche entre le Maroc et l’Egypte (1-2, a.p.) déplacé au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

La CAF lève sa suspension : Une demie et la finale à Olembe

Les supporters du Cameroun peuvent respirer ! Suite à la bousculade mortelle qui a provoqué la mort de 8 personnes dimanche dernier au Stade d’Olembe, à Yaoundé, en marge du 8e de finale de la CAN 2021 entre les Lions Indomptables et les Comores (2-1), la Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé la délocalisation provisoire des matchs programmés dans l’enceinte phare de ce tournoi, dont la demi-finale qui opposera jeudi le pays-hôte à l’Egypte, puis la finale dimanche prochain. Mais l’instance panafricaine a officialisé ce dimanche la levée de cette mesure.

Cette décision fait suite à la remise d’un rapport sur les circonstances du drame par le gouvernement camerounais, ainsi que de la promesse de nouvelles mesures. «Ayant pris note des recommandations et des engagements du gouvernement concernant des mesures de sécurité supplémentaires (…), la Commission d’organisation de la CAF a décidé à l’unanimité de lever la suspension imposée au stade d’Olembe et d’autoriser l’une des demi-finales de la Coupe des Nations ainsi que le match de la finale à se dérouler au stade d’Olembe», a écrit la CAF en se disant «convaincue que la sûreté et la sécurité des spectateurs et visiteurs seront assurées.»

Lors d’un point presse vendredi, le ministre des Sports camerounais, Narcisse Mouelle Kombi, avait pointé du doigt la fermeture anormale d’une porte du stade, le manque d’effectif des forces de sécurité et les ventes de faux billets pour expliquer comment ce drame est survenu. Parmi les mesures qui auraient été promises pour limiter les risques, la presse locale mentionne la fin de la distribution de tickets gratuits ; l’ouverture de portails supplémentaires d’accès au stade et 5 heures avant le coup d’envoi ; l’interdiction de l’accès aux enfants de moins de 11 ans ; l’interdiction de vendre des billets à proximité du stade les jours de match et la sécurisation des voies de dégagement pour faciliter la circulation des ambulances. En espérant une belle fête pour ces derniers matchs de la CAN 2021…

