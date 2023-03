Liga : le FC Barcelone fait chuter le Real Madrid dans les derniers instants du Clásico

La plus grande et mythique affiche du football mondial avait lieu ce dimanche soir en Espagne avec le déplacement du Real Madrid au Camp Nou pour y défier son ennemi juré du FC Barcelone, lors de la 26ème journée de Liga. Une rencontre qui sentait bon la poudre avec la rivalité évidente entre les deux clubs, la course au titre encore possible mais aussi par l’actualité croisée récente dans l’affaire Negreira faisant couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole. Du reste, si le match avait débuté sur les chapeaux de roue pour les Blaugrana avec trois arrêts rapides du gardien belge, Thibaut Courtois sur des tentatives de Robert Lewandowski (3e), Raphinha (5e) puis de Sergi Roberto (6e), ce sont bien les Merengues qui ont ouvert le score rapidement grâce à un gros travail de Vincius sur le côté gauche, auteur d’un centre détourné de la tête par Ronald Araujo dans ses propres cages (9e, 0-1).

Le reste de la première période a été un échange de moments forts entre un Real Madrid calme et réaliste sur chaque rare phase offensive et un Barcelone beaucoup plus actif et dangereux dans la surface madrilène. Pour exemple, à plusieurs reprises, les hommes de Xavi ont bien failli égaliser avant la pause. Par deux fois, le défenseur Andreas Christensen s’est offert une belle opportunité sur corner, avec une solide déviation du talon (24e) puis de la tête repoussée par un infatigable Courtois (32e). Le tir puissant enroulée par Raphinha a aussi été bloquée par le portier belge mais c’est bien Sergi Roberto qui a réussi à trouver la brèche à la dernière seconde du premier acte (45e, 1-1) avec cette frappe aux abords de la surface, parfaitement placée pour tromper le gardien du Real Madrid. A la mi-temps, les deux équipes rivales se tiraient la bourre avec une réalisation de part et d’autre.

Franck Kessié fait exploser les 95 000 supporters du Camp Nou !

Dans le second acte, les Catalans ont semblé toujours un poil supérieurs à leurs visiteurs historiques, à l’image de ce sublime centre-tir de Sergi Roberto (52e). Mais les Merengues n’ont jamais apparu réellement au bord de la noyade et ont toujours su répondre en s’appuyant sur ses deux flancs, comme par cette volée loupée de peu par Federico Valverde (47e) issue d’une percée de Vinicius. L’attaquant polonais, Robert Lewandowski a eu beau tenter par tous les moyens de mettre le Barça devant, ses tentatives n’ont jamais pu faire trembler les filets de Thibaut Courtois. Sa première frappe de la mi-temps a été détournée par Éder Militão (62e). Il a ensuite fait preuve d’une grande ingéniosité pour tenter une belle reprise acrobatique qui est passée à côté du cadre (67e). Et enfin, son tir en pivot après un bon démarquage a fini dans les petits filets extérieurs (76e).

A peine entré en jeu, Marco Asensio a repris, au point de pénalty, un centre brossé par Dani Carvajal mais l’arbitre Monsieur Ricardo De Burgos Bengoetxea l’a finalement refusé à l’aide du VAR pour une position de hors-jeu d’un petit millimètre (80e). Dans les derniers instants de cette belle bataille intense, le milieu ivoirien, Franck Kessié a décroché une frappe puissante sur un centre en retrait de Alejandro Baldé (90e+1, 2-1), trompant enfin la muraille Thibaut Courtois, auteur de six parades sur la rencontre. Une bien belle action collective qui a offert un précieux succès symbolique (2-1) pour les Catalans. Au classement, le FC Barcelone reste toujours en tête de la Liga, devant le Real Madrid qui pointe désormais à douze unités de la première place. Après la trêve internationale, les Madrilènes accueilleront Valladolid à Santigao Bernabeu, au cours de la 27ème journée, tandis que les Barcelonais se déplaceront à Elche, toujours bon dernier au classement du championnat espagnol.

