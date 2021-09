Ligue des champions CAF : Après l’AS Sonabel, le stade malien affrontera le Horoya AC

Le vendredi 17 septembre 2021, le stade malien de Bamako recevait l’AS Sonabel au stade Modibo Keïta au compte du match retour des tours préliminaires de la ligue des champions-CAF. Les blancs de Sotuba se sont imposés 3-0 face aux pensionnaires de l’AS Sonabel du Burkina Faso. Pour le tour suivant, ils affronteront le Horoya AC de la Guinée en octobre prochain.

Recevant l’AS Sonabel du Burkina Faso au compte du match retour des tours préliminaires de la ligue des champions de la confédération africaine de football (CAF), le stade malien de Bamako s’est imposé par le score de 3 buts à 0 au stade Modibo Keïta. Cette rencontre a été largement dominée depuis la première mi-temps par les blancs de Bamako, qui avec leur première occasion nette ouvre le score sur penalty à la 8ème minute par le biais d’Abdramane Traoré. Ensuite, à la 17ème de minute, le même Abdramane Traoré sur un corner bien négocié double la mise pour le stade malien par une magnifique tête. Et juste à la fin de cette première période, c’est-à-dire à la 42ème minute Moussa Diakité marque le 3ème but du stade malien sur un tir sans force, la balle est passé de justesse à côté des mains du portier burkinabé, Ben Traoré, avant d’aller se loger au fond du filet. Ainsi, les trois buts inscrits à la première période ont suffi aux blancs de Bamako pour emporter le gain du match et acquérir leur ticket de qualification pour le tour suivant de cette compétition.

De retour des vestiaires, visiblement déterminés, les joueurs de l’AS Sonabel ont fait montre d’agressivité en obtenant des occasions. Ils ont même dominé à un certain moment du jeu mais sans pour autant réussir à marquer. Et malgré un certain équilibre parfois dans le jeu produit des deux côtés, l’AS Sonabel a dominé les dernières minutes de cette rencontre. Score final 3-0.

Pour rappel, les blancs de Bamako s’étaient imposés en aller sur le solde de 1-0 à Yaoundé. Au compte du prochain tour, le stade malien de Bamako croisera le fer avec une vieille connaissance dans cette compétition, le Horoya AC de la Guinée en octobre prochain. Une équipe pas facile à manœuvrer. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux blancs de Sotuba !

Par Safiatou Coulibaly

