Ligue des Champions : le Bayern corrige le Barça, Manchester United chute… ce qu’il faut retenir de la 1ère journée

Le match entre le Séville FC et Salzbourg (1-1) a tourné à une sacrée histoire de penalties. Un pour les Espagnols, réussi à par Rakitic peu avant la pause. Mais surtout trois en première mi-temps pour les Autrichiens, qui se sont donc offert le luxe d’en rater les deux tiers… À la 14e, Adeyemi choisit le côté droit, mais beaucoup trop à droite. Sept minutes plus tard, Sucic prend Bounou à contre-pied. Mais le Croate force trop la chance. À la 37e, il s’élance de nouveau pour trouver le poteau droit valencien. Les Red Bull de Salzbourg savent ce qui leur reste à faire avant leur prochain match européen contre Lille…

