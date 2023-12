Mali : Accueil triomphal réservé aux Aiglonnets ce lundi

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a appelé vendredi dernier la population de Bamako et environ ȧ réserver un accueil chaleureux à nos braves jeunes, le lundi 04 décembre 2023 à partir de 15 heures.

Faut-il rappeler que la sélection nationale U-17 de Football du Mali « les Aiglonnets » s’est brillamment classée à la troisième place de la Coupe du Monde, « Indonésie 2023 », en battant son homologue de l’Argentine par le score de 3 à 0.

Ce parcours très honorable à cette Coupe du Monde de sa catégorie traduit l’engagement de nos vaillants jeunes joueurs et celui de la Fédération malienne de football de faire rayonner les couleurs du Mali sur l’échiquier international. Ces jeunes font aujourd’hui la fierté de tout le continent africain par leur technicité et leur résistance.

Au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et de l’ensemble des membres du gouvernement, du peuple malien et du mouvement sportif national, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba adresse ses vives félicitations à ces talentueux joueurs de la sélection nationale U-17 de football et à leur encadrement technique pour cette brillante performance qui honore le Mali et toute l’Afrique.

Le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports assure que l’État malien en rapport avec la Fédération Malienne de Football, va tout mettre en œuvre pour que l’équipe nationale, « les Aiglonnets », bénéficie des motivations spéciales dont elle mérite pour la médaille de bronze.

Souleymane SIDIBE

