Mali – Afrique du Sud : les compositions sont tombées

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce mardi avec un duel entre le Mali et l’Afrique du Sud. Les Aigles s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Djigui Diarra dans les cages. En défense on retrouve Hamari Traoré, Sikou Niakaté, Kiki Kouyaté et Falaye Sacko. Au milieu, Amadou Haïdara et Yves Bissouma sont associés avec Kamory Doumbia un cran plus haut. En pointe, Sekou Koita prend place avec Lassine Sinayoko et Aliou Dieng dans les couloirs.

De leur côté, les Bafana Bafana s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ronwen Williams qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Khuliso Mudau, Siyanda Xulu, Mothobi Mvala et Aubrey Modiba en défense. Teboho Mokoena et Sphephelo Sithole se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Evidence Makgopa est placé en pointe avec Thapelo Maseko, Themba Zwane et Percy Tau pour le soutenir.

Les compositions

Mali : Diarra – H. Traoré, Niakaté, Kouyaté, Sacko – Haidara, Bissouma – Sinayoko, Doumbia, Dieng – Koita

Afrique du Sud : Williams – Mudau, Xulu, Mvala, Modiba – Mokoena, Sithole – Tau, Zwane, Maseko – Makgopa

Source: https://www.footmercato.net/

