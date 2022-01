Orange Mali premier sponsor du sport au Mali fait une belle donation pour accompagner le monde sportif. Il s’agit de 122 millions de francs CFA donnés à la fédération malienne de football, à l’Association des journalistes sportifs du Mali et l’Union malienne des supporters du Mali. Ce généreux geste vise à faciliter leur participation à la CAN 21 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. La remise des chèques s’est tenue le 7 janvier 2022 au Campus Orange sis à l’ ACI 2000 .

L’opérateur multiservice Orange Mali, premier sponsor des évènements phares au Mali, ne s’est pas dérogé à sa généreuse tradition, l’ entreprise se démarque une nouvelle fois en offrant 100 000 000FCFA aux Aigles comme prime de qualification à la Can ; 12 000 000FCFA à l’Association des journalistes sportifs du Mali ( AJSM), et 10 000 000FCFA à l’Union des supporters du Mali (UNASAM). La délégation d’Orange Mali constituée de Mme Doucouré Fatoumata Sangaré et de M. Moussa Sacko ont reçu les heureux récipiendaires représentés par le responsable marketing de la FEMAFOOT, M. Issaka Diakité, le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré et Souleymane Diabaté président de l’UNASAM. Réconfortés par le soutien, le président de l’AJSM, M. Traoré ainsi que les deux autres structures bénéficiaires ont chaleureusement remercié l’entreprise pour cette généreuse donation et sa constance à accompagner le sport au Mali. « Il s’agit d’une grande contribution surtout venant d’une structure privée » a déclaré le représentant de la FEMAFOOT, M. Diakité qui indique que ceci va sans nul doute appuyer les efforts de l’Etat. Quant aux supporters, ils n’ ont tari d’éloges à l’ endroit de leur bienfaitrice et se déclarent fiers de cette marque de considération à leur adresse. Partageant la joie, et maintenue par la fibre patriotique et d’espoir que les Aigles remporteront la coupe, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré en charge de la communication institutionnelle chez Orange Mali, estime qu’il est normal qu’ Orange fasse ce geste étant le premier sponsor du sport au Mali. Du président des supporters au président de l’AJSM, tous pensent que la balle reste dans leur camp et à eux de mouiller le Mali à la CAN pour la victoire, une victoire des Aigles qui a coût sûr fera le bonheur de l’ensemble des maliens.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

