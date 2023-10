Mali : la 2e édition du tournoi de football “Coupe de l’Ambassadeur de Chine” lancée

Le lancement de la 2e édition du tournoi de football “Coupe de l’Ambassadeur de Chine au Mali”, qui met aux prises les facultés et les grandes écoles de notre pays, a eu lieu, le dimanche 08 octobre, sur le terrain de la cité universitaire de Kabala. Le coup d’envoi a été donné par l’Ambassadeur CHEN Zhihong, lui-même, et le ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Bouréma Kansaye en présence de nombreux étudiants.

C’est partie pour la 2e édition du tournoi de football “Coupe de l’Ambassadeur de Chine au Mali”. Une compétition qui met aux prises l’Institut de Formation Professionnelle (IFP), l’Institut Confucius (IC), ENEPT, l’IUT, la FSL et la FSHSE. Dans son allocution, l’Ambassadeur de la Chine au Mali, CHEN Zhihong, a mis l’accent sur la qualité des relations entre le Mali et son pays. « Les deux pays se soutiennent mutuellement sur des sujets d’intérêts fondamentaux, surtout sur les questions concernant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la voie de développement indépendante », a souligné le diplomate chinois.

S’adressant aux jeunes en particulier les amateurs du football, il a indiqué qu’ils représentent la vitalité, la passion et la créativité de la jeune génération malienne. « Je vous invite à transmettre tous ces points éminents dans l’étude et le travail, pour devenir piliers au développement du pays et au rayonnement d’amitié et de la coopération sino-malienne », a plaidé le diplomate Chinois. Avant de terminer, il a exprimé sa gratitude pour tous ceux qui ont contribué pour le succès de cet événement, sans oublier leurs familles et leurs amis qui ont apporté leurs soutiens solides.

Le ministre de de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Bourema Kansaye, qui s’est exprimé sous la pluie a témoigné toute la reconnaissance des autorités maliennes envers la Chine pour son accompagnement sans faille en cette période où le Mali se bat pour réaffirmer sa souveraineté. Tout en remerciant l’Ambassadeur CHEN Zhihong pour son engagement auprès de notre pays à travers l’organisation de ce tournoi de football, le Pr Kansaye a invité les étudiants au Fair-play.

Le match d’ouverture a vu la victoire de l’Institut de Formation professionnelle (IFP) sur l’Institut Confucius par 2 buts à 0. Le reste du programme prévoit les oppositions entre la FSHSE et l’ENETP qui se jouera le mercredi 11 octobre tandis que l’IUT fera face à la FSL, vainqueur de la première édition, le jeudi 12 octobre. La finale est prévue pour le samedi 28 octobre prochain.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

