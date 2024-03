A l’occasion de la fenêtre Fifa de ce mois de mars, l’équipe nationale de football du Mali livrera deux matchs amicaux au Maroc. Dans le Royaume chérifien, les Aigles affrontent, dans un premier temps ce vendredi 22 mars, la Mauritanie avant de croiser le fer avec l’équipe vice-championne d’Afrique, le Nigeria, le mardi 26 mars (20 h GMT).

Plus d’un mois après la Coupe d’Afrique des nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, les Aigles retrouvent la sélection nationale pour leur premier grand rassemblement avant la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en juin prochain (avec la 3e journée).

A cette occasion, le sélectionneur Eric Sékou Chelle procédera à une revue de troupe par deux affiches intéressantes contre la Mauritanie et le Nigeria. Deux nations qui ont fait forte sensation à la dernière Can en Côte d’Ivoire. En effet, alors que le Nigeria a disputé la finale, les Mourabitounes ont connu leur meilleure Can lors de cette 34e édition en atteignant pour la première fois les 8es de finale après un succès éclatant sur l’Algérie, championne d’Afrique 2019.

Avec un groupe largement remanié par rapport à celui de la Can (douze absents dont des ténors tels qu’Yves Bissouma et Sékou Koïta, Mohamed Camara, Aliou Dieng, Adama Traoré Noss), entre autres, pour raisons de choix et de blessure, Eric Sékou Chelle dispose d’assez de marge pour réellement jauger le niveau des nouveaux arrivants dans le Nid et de se faire une idée de leur adaptabilité avec ses systèmes de jeu.

Ce dernier critère a coûté à Yves Bissouma une présence dans le groupe pour ce rassemblement. Car au sujet de l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako, actuellement à Tottenham, le sélectionneur a répondu que “dans mon système de losange, il y a d’autres joueurs légèrement au-dessus d’Yves Bissouma“.

En plus de ces deux matches du Mali, plusieurs autres rencontres concernant les équipes africaines sont programmées. Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire disputera ses deux matchs en France tout comme le Sénégal. D’autres belles affiches sont au programme à l’image de Côte d’Ivoire-Uruguay, Algérie-Afrique du Sud, Nigeria-Ghana. “Après une Can riche en rebondissements, le calendrier international offre à l’élite africaine une nouvelle chance de s’illustrer sur la scène internationale“, a renchéri la Caf.

Alassane

Les matchs amicaux

21 mars 2024

Guinée-Vanuatu

Ethiopie-Lesotho

Cap-Vert-Guyane

Andorre-Afrique du Sud

22 mars 2024

Tanzanie-Bulgarie

Maroc-Angola

Sénégal-Gabon

Nigeria-Ghana

Algérie-Bolivie

Egypte-Nouvelle-Zélande

Madagascar-Burundi

Burkina Faso-Libye

Botswana-Rwanda

Mali-Mauritanie

Niger-Togo

Comores – Ouganda

23 mars 2024

Zambie-Zimbabwe

Malawi-Kenya

Côte d’Ivoire-Bénin

Tunisie-Croatie

25 mars 2024

Burundi-Botswana

Rwanda-Madagascar

Cap-Vert-Guinée équatoriale

Guinée-Bermudes

Gabon-Congo

Tanzanie-Mongolie

Comores-Angola

26 mars 2024

Burkina Faso-Niger

Togo-Libye

Ouganda-Ghana

Sénégal-Bénin

Côte d’Ivoire-Uruguay

Mali-Nigeria

Algérie-Afrique du Sud

Maroc-Mauritanie

