Le domaine d’influence de l’actuel président de la Fédération Malienne de Football va peut-être bientôt dépasser la dimension du Mali. De source bien introduite, en effet, Mamoutou Touré alias Bavier, qui vient de triompher de l’adversité de proximité devant les instances internationales du foot, est sur le point d’en rajouter à son petit lait. Il serait bien parti, en clair, pour accéder au cercle très restreint de grands décideurs de la FIFA en tant que membre de son Conseil d’administration. Pour ce faire, tous les signaux sont au vert pour le président de la Femafoot, qui a su tisser sa toile sans tambour ni trompette et sans la moindre implication des plus hautes autorités du pays. Et pourtant, en soulevant le graal, c’est tout le pays qui va en tirer bénéfice de son triomphe. Et pour cause, l’instance est manifestement bien parti pour se placer au cœur de la marche mondiale du Ballon rond.

décisionnelle dont il est question est celle où se tranche l’affectation des grandes réalisations de la Fifa. A l’instar de l’école de foot dont la première pierre vient d’être posée par le président mondial de cette discipline, Infantino.

