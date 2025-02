Mercato: le Real tremble, Vinicius réfléchirait à l’offre astronomique de l’Arabie saoudite

Selon Marca, l’Arabie saoudite a de nouveau rencontré les agents de Vinicius il y a quelques semaines pour réitérer leur ferme volonté de recruter la star du Real Madrid, dans leur viseur depuis deux ans.

L’Arabie saoudite veut toujours frapper fort sur le marché des transferts et sa prochaine cible est identifiée depuis longtemps: Vinicius (24 ans). Selon Marca, PIF (fonds public d’investissement saoudien) insiste auprès de l’entourage de la star brésilienne pour la faire venir l’été prochain. Une nouvelle rencontre avec ses agents aurait été organisée il y a trois semaines pour rappeler cet intérêt qui date de 2023.

Une première réunion en 2023

Cette année-là, l’attaquant avait même rencontré les décideurs locaux lors d’une conversation de 15 minutes avec des personnalités très importantes du Royaume. Elles lui avaient présenté leur très ambitieux projet avec une proposition salariale exorbitante et jugée comme “irrefusable” d’un milliard d’euros pour un contrat de cinq ans. Le but, aussi, était de mettre en avant un projet sportif et personnel pas seulement axé sur les millions proposés.

L’état souverain souhaite ainsi en faire un ambassadeur de la Coupe du monde 2034 organisée par le pays avec, à la clé, des accords commerciaux très bénéfiques. Depuis les premiers échanges, le lien n’a jamais été rompu et Vinicius a toujours gardé une oreille attentive sur cette offre en or massif. Dans les faits, un accord financier a même déjà été conclu lors d’une seconde réunion à Prague (République tchèque) même si le nom de son éventuel prochain club n’est pas encore fixé (le PIF décide de la destination).

Il ne manquerait donc que le “oui” définitif du joueur mais celui-ci n’est pas encore garanti. Selon Marca, Vinicius se soucie énormément de son image et ce que renverrait un transfert en Arabie saoudite au niveau de jeu bien moindre que la Liga et la Ligue des champions (malgré le service après-vente assuré par ses actuelles têtes de gondole comme Cristiano Ronaldo). Il aimerait faire passer un éventuel départ comme un choix sportif mais aussi personnel, après avoir régulièrement manifesté son ras-le-bol contre le racisme qu’il subit en Espagne et la manière dont il est traité dans les stades de Liga.

Mercredi, il a toutefois clamé son intention de s’inscrire dans la durée au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en 2027, tout en mettant la pression. Une prolongation? “Je n’en sais rien, personne ne m’a parlé. Il faut que je parle au président et j’espère que je pourrai rester ici longtemps”, a-t-il déclaré.

Par: RMC Sport

