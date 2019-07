Le Gouvernement de la République du Mali et l’ensemble du peuple ont suivi avec admiration et fierté votre brillante et honorable qualification pour la finale de la Coupe du Monde U19 de Basket-ball, la première d’une équipe malienne et africaine de cette catégorie.

Votre victoire remarquable et historique contre la France (76-73) honore le Mali, et toute l’Afrique est désormais derrière vous pour un premier sacre mondial du continent. La qualité et la bonne stratégie de jeu qui ont distingué votre parcours jusqu’ici, nous fondent à croire à la victoire finale que vous êtes capables de remporter, tout aussi avec brio.

A votre encadrement et à l’ensemble de vos supporteurs, le Gouvernement vous dit Merci et courage pour la suite. Vous avez fait vibrer la fibre patriotique de tous les maliens, poursuivez votre parcours avec plus de détermination et d’esprit d’équipe pour le sacre mondial.

Bamako, le 06 juillet 2019

Le Ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement

